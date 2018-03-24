高分网综反向输出荧屏-《我是大侦探》要推理更要好故事

晨报记者 曾索狄

从无人问津到豆瓣高达9.2分，从制景简陋到推出大型实景，《明星大侦探》 无疑是过去几年间最成功的网 络 综 艺 节 目 之一——如今，它的“逆袭”之路也延伸到了荧屏：本周六晚，由原班团队打造的姐妹篇《我是大侦探》将在湖南卫视首播。在日前长沙的发布会上，何炅、吴磊、马思纯、邓伦、韩雪、大张伟等组成的新老“侦探”整齐亮相。总导演何忱告诉晨报记者，在推理悬疑之外，《我是大侦探》 将带来有趣的故事，整体节奏也会在一定程度上考虑“合家欢”的电视观众，“我们的目标是做综艺版的 《唐人街探案》，带给大家好的剧情，也给大家有趣的喜剧元素。”

做“综艺版《唐探》”

让明星以角色扮演的形式进入不同的案件，通过线索查找、推理分析，找出真凶……作为国内首档明星推理综艺，芒果TV打造的《明星大侦探》在过去的三季大获成功。此次登陆湖南卫视的《我是大侦探》，正是《明星大侦探》衍生出的姐妹篇。

不过，推理节目因烧脑而具有较高的门槛，《明星大侦探》播出期间，许多观众就有过“拖进度条”重复观看节目片段以找线索的经历——但这种观看模式，对电视观众而言显然不太现实。“网络版观众可以反复重看，可以剧透，但电视播出是在特定时段，是具有仪式感的，要照顾每个阶段的观众。所以，我们会考虑年轻人之外，爸爸妈妈是不是能看懂这个故事？故事的价值观对更低龄的观众而言是否正确？”总导演何忱说，这种变化并不意味着节目推理逻辑的减弱，“我们会保持自己的核心，稍微照顾一下观众，比如我们可能会涉及很多小的谜题，就算你看不懂整个案情，小推理、小解密都能明白。”

更重要的是，她认为节目始终保持着引人入胜的剧情，“我不认为我们是一个纯粹推理的节目，我们的看点还有剧情。就像《唐人街探案》，它是我们对标的目标，你说它不高能，故事不好玩吗？好的故事是通吃的。同时，我们会把喜剧的元素放大，要非常有趣。”

跟观众一起当“好奇宝宝”

既然是姐妹篇，《我是大侦探》在阵容上与《明星大侦探》自然有交叉。除了“元老”何炅之外，大张伟、吴磊都曾参与过《明星大侦探》的录制，马思纯、邓伦、韩雪等则作为新晋侦探加入。对此，何忱坦言，之所以没有照搬《明星大侦探》的阵容，是希望新手侦探能带领新观众，从未知的视角走进这个全新的世界。“《明星大侦探》做了三季，老玩家几乎什么都见过了，除非有巨大的反差，他们不会有特别吃惊的感觉。当他们不好奇，不问为什么的时候，观众是很难跟上他们的节奏的。”

何忱举例说，新加入的马思纯就是一个典型的“好奇宝宝”，“一方面节目是带有一定角色扮演的真人秀，我们对她的演技有信心。另一方面她本身就是个好奇宝宝，非常有观众视角。”而何炅也透露，马思纯在录制中给自己带来了不小的惊喜，“她不熟悉节目的套路，很自然。我觉得最好的玩家是有信念感的，相信角色，相信人设，也相信故事。”

而从首期《有间客栈》曝光的先导片来看，几乎每位明星都迅速进入了自己的角色。何炅透露，这些伙伴各有特色，“比如韩雪，非常天才，现在录制我们对她的话都只信三分；吴磊则是小精灵加小迷糊，特别有趣。”

一个剧本改七八十稿

这些年，电视综艺输出网络的例子多，网综反向回流电视的却少之又少。对此，何忱坦言，这实际上给创作团队带来了更多的挑战，未来《大侦探》系列的两个节目可能会采用完全不同的玩法，“未来《明星大侦探》 必须要开始新的玩法了，玩家、观众进步得太快了，再用原来的玩法，就进去不下去了。”

值得一提的是，尽管口碑爆棚，《大侦探》 系列在业内也鲜有跟风模仿者。何忱笑言，单说一个个案件的剧本创作，团队的工作方式就很难被复制，“我们在推理上一方面有很多专家团参谋，一方面反复向网友征集。平均一个本子要改七八十稿，这可能不太符合现在电视团队的规律，是几十号人天天在办公室，讨论三四个月。但我想，这也是我们最大的竞争力和价值。”

不仅如此，在发布会上，何炅等主创也大赞节目组“细节控”。何炅透露，《我是大侦探》每一个案件都是搭实景拍摄的，几乎是“一期节目一栋楼”。何忱也坦言，希望所有的故事都发生在电影感的场景中，“我们搭客栈，锅子里就会真的煮着大骨头、热着红薯，这些细节未必能百分百呈现给观众，但却能给明星们很强的刺激，让他们更加相信自己是那个人，也能让观众看到一个具有电影质感的故事。”