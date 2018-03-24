赌球传闻四起 上港驳斥谣言

记者 俞 炯

晨报讯 周四晚上国足在中国杯的比赛上0：6输给了威尔士国家队，引发各种热议。昨天在网络上甚至有了上港队部分国脚赌球的传言，对此上港俱乐部迅速展开调查，经过全面深入核查之后，专门发表了官方声明驳斥谣言，并且表示会运用法律手段维护球员和俱乐部的合法权利。

上港俱乐部在声明中表示，国足比赛的结果让大家充分意识到，中国足球与世界顶级足球水平实际存在着差距，围绕这场比赛，社会各界给予了广泛关注，“但同时我俱乐部发现，在部分自媒体平台、微博、论坛等公开渠道，发布着针对我俱乐部球员参与赌球的负面言论，甚至虚假捏造我俱乐部球员在微信中的聊天记录。对此，我俱乐部非常重视，针对相关事件展开了紧急调查，经全面深入的核查，我俱乐部有充分证据证明相关传闻均为刻意捏造的不实传闻。我俱乐部在此予以澄清，并严正声明，某些自媒体平台，特别是“北京方庄纪业”、“辣笔小球”等新浪微博博主冒用与捏造的行为已严重侵犯了我俱乐部球员的名誉权。我俱乐部要求此类自媒体发布者公开向所诽谤的球员进行道歉，同时，将协助球员收集相关证据，运用法律手段维护球员和俱乐部的合法权利，并保留追究相关发布者法律责任的权利。”

上港俱乐部的声明中最后希望媒体、球迷及关注上港俱乐部的朋友能够继续给予俱乐部和球员最大的支持及鼓励，”作为中国足球的一份子，我俱乐部必将竭尽全力为中国足球的发展贡献全部力量，为国家培养更多的足球人才，提高中国足球的整体水平。我俱乐部真诚希望与社会各界一起努力，诚实守法，净化我们的足球舆论环境。”比赛输球，而且还是惨败，球迷不开心、有情绪，甚至是要发泄都可以理解。但是在网络上颠倒黑白、制造谣言、恶意中伤就已经是踩过了法律边界。更何况像比赛中首发踢右后卫的王燊超，因为之前的连续征战身体疲劳，他是发着烧出场比赛的，状态不好完全可以理解。国脚们在场上到底拼不拼，态度好不好，其实比赛场上的所有画面就已经说明了一切。