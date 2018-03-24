晨报记者 韩益忠

昨日，受贸易战消息影响沪深两市大幅低开，三大股指维持低位震荡，盘中仅有部分农业股大涨，其余板块全线下挫，稀土永磁、维生素、芯片概念跌幅居前。午后股指继续下探，沪市最低跌至3110点，尾盘上翘，最后沪市报收3152点，下跌110点，跌幅3.39%。创业板跌幅更大，达5.02%。

白酒中高端升级

2018年白酒行业的关键词可以概括为“价位换档、寡头格局”。价位换档即高端大幅涨价不可持续，2018年价位将稳定；次高端白酒则处于价位升级的黄金地带。次高端白酒过去被压制在狭窄的价格带。随着茅台、五粮液价格上升，这一价格带被拉宽。

中高端升级正在进行，多家白酒企业2017年净利润快速增长，多居于此价格带。白酒消费的价格带很宽，超高端酒竞争格局明晰，高端酒和次高端酒会竞争激烈；次高端价位以下，地方龙头将和全国品牌进行竞争。同时需求结构和消费形态的变化、供给侧改革带来的成本上涨，推动了以茅台为首的高端品牌白酒涨价。这些因素在今年将延续，可能会推动白酒价格继续缓慢上行。

全球VR消费旺盛

根据券商研报测算，2018年-2019年全球VR消费级市场规模将分别达到35亿美元、58亿美元。硬件市场将首先受益，内容市场紧随其后。在此背景下，多家上市公司持续布局VR产业，卡位消费级蓝海市场。

硬件方面，歌尔股份代工Oculus 和 Sony PS 的 VR 设备；闻泰科技代工暴风魔镜、创维VR设备；欣旺达与掌网科技合作推出了VR一体机； 利达光电提供VR设备的光学器件和3LCD 光学微投技术，是暴风魔镜主要供应商； 联创电子作为光学镜头供应商，主要为全景摄像头厂商供货，可应用于VR/AR设备制造领域。此外，水晶光电、欧菲科技、全志科技、联创电子、闻泰科技、利亚德等都在推进相关布局。

有危险就有机会

世上万物有危就有机，昨日除农林牧副渔涨势较好外，“独角兽”概念股也纷纷拉升，这说明在本轮贸易战中，不是所有企业都会面临风险类资产的相生相杀，仍有一些行业会在调整中出现战略性机会。

比如，数据显示，农林牧渔行业整体PE估值在33倍左右，低于过去五年平均估值的38倍；再比如“独角兽”概念股，当经济转型需要新的内生动力时，掌握核心技术的企业无疑会脱颖而出，所以在新形势下挖掘新品种，依然是当前资本市场亟待完成的一件事。

总之，短线市场避险情绪上升，A股承压，但中长期走势还是由上市公司基本面决定的，这点是非常确定的。