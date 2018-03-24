风 雨

日前，武汉凡谷发布了关于公司在2016年半年报及2016年三季度报告所存在的虚假信息披露行为被监管部门处理的公告。监管部门对武汉凡谷给予了警告，并处以30万元的罚款；同时对直接负责的主管人员孟凡博、王志松给予警告，并分别处以5万元的罚款，对其他直接责任人员范志辉给予警告，并处以3万元的罚款。

“2016年10月28日，武汉凡谷发布的《2016年第三季度报告》中披露，预计2016年度净利润-4000万元至-3000万元，考虑到该公司2016年前三季度净利润为-6246.99万元，对应着该公司预计2016年第4季度将出现数千万元的单季度盈利。但是打开该股K线图你会发现，也就在2016年10月下旬，该股股价创下了21元的阶段性高点。我们有理由相信，这样的造假就是为了给控股股东在当时大额减持打掩护。”高智说。在2016年半年报中，这家公司的“存货-自制半成品”科目余额为1.56亿元，占同期存货整体余额7.75亿元的比重高达20%，相比以前年度的比重翻了一番，这对于一家主营业务结构和生产流程均未发生变化的生产型企业来说，显然不是一个常见的现象。

“为了顺利减持，大股东想尽了各种办法，做假账配合减持算是一种比较传统的方法。事实上，根据管理层近年来对减持的各种政策，市场中已经出现道高一尺魔高一丈的变化。一开始管理层通过限售期限制大股东减持，等到限售期一过，大股东就疯狂卖股，甚至是清仓式减持；后来管理层规定了减持速度上限，即3个月内通过二级市场只能卖1%的股票，通过大宗交易只能卖2%的股票，接盘方还得锁定6个月时间。于是又出现了协议转让方式。协议转让方式，只是把减持时间拖一下； 而今还有一种减持模式值得担忧，即股权质押，如果股价遭遇暴跌且流动性不佳，那就会发生踩踏事件。”郁教授道。他提醒投资者在买进股票时必须看一下F10，看一看你要买进的股票在近期是不是有减持计划，如果有，那还是要小心介入，谨防高位接盘。

下周一行情预测：整理

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。