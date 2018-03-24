日化公司寻突破 香氛彩妆被看好

晨报记者 曹西京

昨天，成立120周年的上海家化董事长兼CEO张东方表示，公司中期发展目标是成为世界日化行业中型公司，不断壮大品牌矩阵，充分挖掘护肤、彩妆、家居、护发、口腔护理的细分品类机会，致力于成为品类领导者。2018年，佰草集和双妹将推出彩妆，屈臣氏也“押宝”彩妆概念店、杭州悠可助推青岛金王去年业绩大增等显示，彩妆市场潜力被看好。

日化行业销售超3000亿

去年，上海家化实现营业收入64.88亿元，其中自有品牌全球营业收入（剔除花王业务因素影响）同比增长约48%； 实现归属于母公司的净利润3.898亿元，同比增长93.95%，每股收益0.58元，经营效益与质量进一步提升。公司2017年 收 购 的 Tommee Tippee汤美星，迅速拓展线下母婴渠道及线上渠道，2017年实现全球净利润3707万元人民币，远超公司收购时其承诺的849万元净利润。

2018年，上海家化迎来成立120周年。作为民族日化百年龙头，公司将强化科技力量的应用，打造智能化管理平台，继续引领行业发展。

“现在消费者年轻化、高端化，更加注重个性化、细分等特点，产品也更注重天然、纯净、环保等要求。”一家化妆品经销商称，在“颜值经济”时代，随着化妆品行业回暖和不少企业上市融资，行业发展又打开了新篇章，中国已成为国际日化巨头们重要的增长引擎，看好线上自有品牌和美妆市场。

2018年1-2月份，社会消费品零售总额61082亿元，同比名义增长9.7%。其中，化妆品零售总额422亿，同比增长12.5%，不仅高于整体社会消费品零售增长水平，且领先去年同期化妆品零售10.6%的增速。2017年，中国零售品总销售额突破36万亿，其中日化行业的销售额超过3000亿。

彩妆+自有品牌成看点

在日化行业增长的同时，彩妆近两年成为日化行业的“香饽饽”，也成为日化连锁们推出自有品牌的发力点。根据凯度消费者指数的数据，2016年二到四线城市彩妆市场的容量是110亿元，年平均增长率16%。从2014年到2016年，彩妆品类渗透率呈现稳步上升态势。2016年，中国护肤品市场渗透率已经达到80%，彩妆品类为44.8%，相比之下，彩妆品类还有很大上升空间。

“中国彩妆市场的发展在过去五年内可以说是惊人的快，而且备受关注，无论是国内彩妆品牌的崛起还是国外品牌都纷纷进入中国市场。”业内人士分析，中国发达的电子商务平台和社交平台互动、网红的兴起等，大大加速了彩妆市场的发展。去年，上海家化电商实现收入14.2亿元，同比增长近50%，线上占比达22%。

2018年，上海家化的两个高端产品佰草集和双妹将推出彩妆；美加净将推出不同配方的防晒系列产品。据介绍，今年双妹将专注于香氛和彩妆领域，推出系列香氛护肤新品，持续完善和补足高端产品线，助力家化与国际巨头在高端市场抗衡，并向世界级的日化集团迈进。