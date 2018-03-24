证监会： “独角兽”经验仍在论证

晨报记者韩益忠报道 关于资本市场服务“四新”和“独角兽”企业的时间表，昨日证监会新闻发言人高莉表示：证监会将创造积极条件让更多新经济、创新经济在中国上市，这是落实党中央国务院要求的具体措施，近期证监会对此进行了多方调查，也充分研究借鉴了国际经验，该项研究仍处于论证阶段，条件一旦成熟，证监会将积极落实贯彻此项工作。

科技部火炬中心《2017中国独角兽企业发展报告》显示，截至2017年底，中国独角兽企业共有164家，相较2016年增长25%，总估值6284亿美元。其中，估值100亿美元以上的超级独角兽企业共有10家，因上市、被并购和成立超过10年而“毕业”的独角兽企业共20家。而因估值下降而退出独角兽榜单的企业有9家。此外，去年新晋独角兽企业有62家，这62家新晋的独角兽企业集中分布在北京、上海、杭州、深圳等一线城市。独角兽分布在18个领域，技术驱动型企业成为独角兽企业的重要构成。