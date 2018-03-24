特朗普发推文“开心”更换白宫“军师”-美国常驻联合国代表约翰·博尔顿将从4月9日开始接任总统国家安全事务助理

陈 丹（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普22日夸赞现任“军师”赫伯特·雷蒙德·麦克马斯特“工作杰出”，承诺继续与他做“朋友”，却让前美国常驻联合国代表约翰·博尔顿从4月9日开始接任总统国家安全事务助理。

“风声”早已传出

特朗普当天在“推特”上说：“我开心地宣布，约翰·博尔顿将是我的新任国家安全事务助理，2018年4月9日生效。”

言下之意，现任国家安全事务助理麦克马斯特遭解职。

国安助理，在白宫架构内，属于最核心岗位之一，与总统接触最为频繁。

麦克马斯特原本可能今年年底去职，且“风声”早已传出，所以“走人”不意外。

一名白宫高级幕僚说，特朗普就麦克马斯特去留一事与他“谈过一段时间”，去职是“两人持续谈话的结果”。时间提前缘于“两人都认为，重要的是新团队就位，而不是一直考虑”。

以社交媒体为发布平台，文字表述不提免职“旧人”、只提任命“新人”，是特朗普近期发布人事变动消息的“模式”。一周多前，他以类似“推文”解职国务卿雷克斯·蒂勒森。

媒体先前报道，蒂勒森出局预示麦克马斯特“有麻烦”。麦克马斯特“站队”蒂勒森，寻求软化特朗普外交政策“冲动”。

不同于国务卿，国家安全事务助理直接服务总统，任命无须国会参议院确认。

风格与特朗普“不搭”

特朗普任命前常驻联合国代表博尔顿，但没有直接说免职麦克马斯特。

“正式交接定在4月9日，”他在“推特”上写道，“我非常感谢赫伯特·雷蒙德·麦克马斯特将军的服务，他所做的工作杰出，依然是我的朋友。”

只是，这名现役美军三星将军与特朗普有冲突。他去年告诉《纽约时报》，特朗普的另类方式“把我们许多人挪出‘舒适区’，包括我自己”。

按照多名白宫幕僚的说法，特朗普发现麦克马斯特作为“将军”，行事风格与自己“不搭”，因而着手物色替代人选。

两人紧张关系日渐公开化。上月，麦克马斯特在德国慕尼黑安全会议上说，俄罗斯干预美国选举一事“证据确凿、无可置疑”。特朗普随后在推特上回应，“麦克马斯特将军忘了说，2016年（总统）选举结果没有受影响或因为俄罗斯人而改变”，暗示他的竞选团队没有“通俄”。

麦克马斯特是特朗普内阁第二任总统国家安全事务助理，前任迈克尔·弗林上任不满一个月便“出局”。

麦克马斯特现年55岁，1984年毕业于西点军校。他曾在西点军校教授军事史，后长期在军中服役。

依照媒体引述白宫内部讨论，原本有望离开白宫后由三星将军晋升为四星。只是，他在一份声明中说，今年夏天将申请退役，随后“脱离公职”。