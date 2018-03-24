真假香烟混搭兜售无证摊贩 嫌犯涉嫌非法经营罪被逮捕

记者 吴艺璇

晨报讯 利群、中华、双喜……本应是通过正规烟草销售店出售的香烟，却屡屡在无证杂货店内出现。近日，杨浦警方破获一起非法经营案，抓获一名销售假烟犯罪嫌疑人，查获各类假烟800余条。

2017年12月上旬，杨浦公安分局经侦支队接到群众举报：有一名驾驶蓝色尼桑牌小轿车的中年男子，经常在多个农贸市场向杂货店主兜售假冒品牌香烟。为了进一步摸清线索，侦查员决定在该男子出没的几个农贸市场周边开展蹲守。

12月中旬，这辆蓝色尼桑小汽车再一次出现在某农贸市场。然而，侦查员一路追踪至奉贤区九华路某小区内，却发现车主陈某独自一人空着手下车上楼，随身并没有携带任何物品。

经过进一步走访调查，侦查员发现陈某每次驾车前往农贸市场前，都会去奉贤区国顺路某小区内的一个独立车库，这很有可能就是他藏匿假烟的地点。

2017年12月27日，掌握了相关证据后，杨浦公安分局经侦支队会同大桥派出所、区烟草专卖局稽查支队展开突击检查行动。当日14时许，当陈某从车库内搬出一个大纸箱时，侦查员迅速上前。看到突如其来的民警，陈某顿时慌了手脚。侦查员打开纸箱，整箱的香烟出现在眼前，全是各类“名牌”香烟。经过清点，共计800余条，经烟草部门鉴定除200余条为非法渠道购得的真烟外，其余均为贴牌的假烟。

经审讯，犯罪嫌疑人陈某如实交代了销售假烟的犯罪事实。据陈某交代，其从外地购入真烟和假烟后，通过分拆在本市部分农贸市场向一些无证摊贩出售牟利，由于真假参杂，一方面牟利更高，一方面便于无证摊贩兜售时“见机行事”，使消费者难以辨别。目前，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌非法经营罪已被依法逮捕，案件仍在进一步调查审理中。