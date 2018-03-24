编造拥有快速通行证、可享“内部通道VIP服务”骗游客15起-卖“迪士尼快通证”？诈骗夫妻被抓

记者 倪 冬 通讯员 浦恭轩

晨报讯“需要快速通行证吗？性价比高！可以享受六大项目的快速通行服务哦！我们已经安排了工作人员在迪士尼乐园里啦，我给你一个号码，你到乐园里面联系这个号码就会有人带你游玩了。我们可是长期在迪士尼做‘导览服务’的。”面对推销，不少游客纳闷：迪士尼真的有这样拉客的“导览服务”吗？

今年春节期间，浦东公安分局度假区公安处接报以贩卖“迪士尼快速通行证”为由诈骗的警情。经联合川沙分区指挥部开展侦查工作，并先后抓获犯罪嫌疑人罗某和赵某2人，破获诈骗案件15起。

据办案民警介绍，此次抓获的2名犯罪嫌疑人系夫妻。妻子赵某负责在迪士尼乐园广场、票检广场等地，巧舌如簧般编造手中拥有快速通行证、可享受“内部通道VIP 服务”等谎言来搭讪、骗取游客的定金。丈夫罗某负责在乐园内接待赵某骗来的游客，利用游客掌握的信息不对称，将游客带入游玩项目的单人通道内，美名其曰“内部通道”。随后，罗某趁游客排队时伺机逃离。得手后，夫妻俩都不接游客电话，并拉黑游客微信。

面对如此骗术，游客如何防范？度假区公安处民警给出了3点提示：

一是请下载上海迪士尼度假区官方APP，通过APP免费领取快速通行证或购买尊享卡（为有价票证，与快速通行证同等作用）。不会使用APP的游客，也可在迪士尼乐园内终端机上免费领取快速通行证。

二是切莫购买他人的快速通行证。在使用快速通行证时，乐园工作人员会验证门票、与门票关联的电子快速通行证和游客照片，确保“票、证、人”相符。只要有一样不符，将不能使用快速通行证。

三是不要相信陌生人提供“VIP服务”、“内部通道”等说辞。上海迪士尼乐园排队通道分为：单人通道、正常通道及快速通行证通道。单人通道、快速通行证通道仅仅是减少排队时间，不存在“免排队”情况。