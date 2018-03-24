无人驾驶浦江线月底试运营-时速可达80公里，特设超大景观车窗

记者 钟 晖

晨报讯 本月底，上海市民可以首次体验无人驾驶地铁线带来的全新感觉。上海申通地铁昨天宣布，沪上首条无人驾驶APM（旅客自动输送系统）线路——浦江线，近日通过试运营专家评审，各项演练正平稳有序开展，很快就将开通试运营。

●浦江线的第一座车站接续着既有的轨交8号线终点站沈杜公路站，两线在该站实现同站换乘，步行时间不到2分钟。浦江线设站五座，即沈杜公路站、三鲁公路站、闵瑞路站、浦航路站、东城一路站、汇臻路站。

●站与站之间的间距较短，平均1公里的间距，列车的时速可达80公里，跑完一个单程的时间很快，仅13分50秒。

●无人驾驶列车的车头没有驾驶室，取而代之的是乘客座位，一共可以坐上8位乘客。一块大玻璃展开在车头，乘客的观景视野更加开阔了。按照地铁工作人员的说法，这叫“超大景观车窗”。

●车厢没有“前”与“后”的区分，车头和车尾都是一样的，开到终点站折返后，原来的车头就变成了车尾。末班车后，列车的回库以及早晨运管的唤醒也都是自动控制。

●浦江线是全自动胶轮路轨。这一制式首次纳入上海地铁网络，具有选线灵活、建设周期短等优点。

●列车长度相对较短，为四节车厢编组，但车门很大，有1.98米宽，普通列车车门为1.4米宽。

●车厢不配备司机和跟车人员，每节车厢都有监控探头和紧急呼叫按钮，当有突发情况时，乘客可以用手指点破保护片，通过该装置和监控中心工作人员进行对话。