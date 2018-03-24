下周：温暖-周六晴转多云、周日“毛毛雨”　气温玩蹦极，昼夜差10℃

晨报记者 徐妍斐

初春三月，气温像按下了“随机键”。前些天还在降温，但临近周末，最高温果断回到20℃。未来一周，温暖是申城天气的主基调。在这不寒不热的春季，“短裤与秋裤齐飞，穿貂共露腰一色”的乱穿衣情景又要上演了。

下周周中最高升至24℃

春和景明，阳光遍洒。相比22日，昨天本市的最高温又向上蹿了4.4℃，达到了20.0℃。今天是晴转多云的天气，恰逢周末，最宜出游。不过，早晨前后局部地区有雾。今天夜间开始，云系逐渐增多，明天受高空槽影响，将会有雨水叨扰，好在降水强度不大。

温暖还在继续，但早晚仍然偏凉。今天最高温21℃左右，最低温在10℃上下，昼夜温差近10℃。受辐射降温影响，郊区晨间最低温更低，清晨和夜间出行的时候还是要注意添衣保暖。

明天最高温虽有些许下降，但也在19℃上下。下周中前期最高温持续上升，周中最高温可升至24℃上下，最低温也在13℃-15℃。月底将迎来几日雨水，气温有所回落。

“洋葱穿衣法”应对温差

俗话说“二八月乱穿衣”。眼下刚进阴历二月，突然温暖起来的气温，可能会让一些市民急于减衣，而另一些爱“春捂”的市民可能还没脱冬装，一不小心，互相之间穿衣就隔了两个季节。

面对着早晚近10℃的昼夜温差，气象专家推荐使用“洋葱穿衣法”，也就是指视场合与温度，一层层加上去或者脱下来的穿衣方法。根据一天气温变化来选择衣服件数，早晚多套几层，待中午气温上升后，可再适时减少衣物。

在衣物的选择上，内层，建议穿排汗功能良好的衣物，比如衬衫等；中层穿保暖的衣物，比如羊毛衫等；外层穿防风防水的外套，比如卫衣等。