上海“诗心”少年征战央视-文来初中学生李芸芸、钱子昂将亮相第三季中国诗词大会

晨报记者 徐斌忠 实习生 黄颖

《中国诗词大会》第三季昨晚开播。本季《中国诗词大会》将有两名上海初中生亮相，而他们均来自同一所学校——文来初中，一名是初一男生钱子昂，另一名是初二女生李芸芸。

上一季《中国诗词大会》，文来学子就有抢眼表现，文来初中初一女生侯尤雯，在第七场节目中作为4名挑战者之一，在百人团比赛中以119秒答对27题，获得第一名。侯尤雯也是从百人团杀入挑战赛年龄最小的选手。而征战本季《中国诗词大会》的李芸芸，正是侯尤雯的同班同学。

满腹诗书，

两位文来学子脱颖而出

没有金刚钻，干不了瓷器活。钱子昂和李芸芸都是上海市中学生古诗文阅读大赛的一等奖获得者。2017年10月，他们与其他获奖者一同受邀，参加了《中国诗词大会》（第三季）上海地区参会选手面试选拔，从各自年龄段200多位选手中脱颖而出。

结缘古诗文，两人的经历不尽相同。李芸芸对诗词的热爱来源于父亲的言传身教，在家里，她和爸爸还以对诗为趣。在参加古诗文大赛前，去年李芸芸和爸爸就曾以“父女档”一同上过东方卫视的《诗书中华》节目。

李芸芸对古诗文的浓厚兴趣，源自幼升小那个暑假。闲来无事，李芸芸随手翻看小时候父母买给她的启蒙版《唐诗300首》，一开始只是想看里面的谜语，没想到读着读着就读进去了。李芸芸介绍说，一开始自己喜欢语言比较华丽的诗词，现在则更欣赏苏轼的诗词，文字中蕴含了人生态度，最爱的诗词就是苏轼的《定风波》。

钱子昂原本是理科见长，也喜爱拉小提琴。不过钱子昂在古诗文方面自小就有积累。后来在一次选拔考试中发挥上佳，被选入学校的古诗文竞赛团队。

钱子昂是个颇有想法的男生，他把古诗文分成三个层次：第一层是既出名又写得好的，第二层是写得好但不出名的，第三层是生僻的诗文。“我现在在读的是第二层，如果以后从事专门的研究，会去钻研第三层。”他最欣赏的诗词是姜夔的《疏影》，“这首词比较典雅精致，在格律上特别美，又表达自己洁身自好的品格。”钱子昂这样评价。

征战央视，

诗书少年有梦有远方

今年的诗词大会赛制较前两季有创新，百人团被分为五大阵营。钱子昂年龄较小，被分在了少儿团，而李芸芸和爸爸一同出战，被分入家庭团。

整体上，两位同学对于自己的表现都还满意。钱子昂的语文老师、班主任王垚介绍说，一开始钱子昂有些紧张，节目中手速也慢，错过了不少机会。王垚和钱子昂的妈妈作为钱子昂的超级后援团，就不断地给他打气，让他不要患得患失，“不管结果如何，你都是我们心中的英雄”。妈妈则跟他说，“你手握一把沙子，如果攥得太紧，反而可能漏掉的越多”。后来，钱子昂来渐渐稳定住了情绪，放松了心态，节目的后期表现也越来越好。

参加诗词大会，两个孩子都觉得是一次很有收获的经历。给李芸芸留下最深印象的，是在北京录制节目的那两个星期里，从酒店往返录影棚的大巴上大家都会玩起飞花令。李芸芸说，她非常喜欢这种氛围。钱子昂则与在诗词大会上结交的新朋友建了微信群，每周末大家还会聊天、视频玩飞花令。“和喜欢诗词的人在一起，感觉自己不孤独。”钱子昂说。从央视录完节目回来，有一次王垚出了一道作文题，让同学们写成长的故事，钱子昂就写了他对于自己参加央视节目的感悟，情真意切，王垚特意将作文打印出来，在全班同学中分享。

钱子昂和李芸芸，一位个性张扬，一位婉约内敛；一位喜爱西方古典音乐，说到最爱柴可夫斯基时还会哼起曲调，一位喜爱中国古典音乐，感叹练喜欢的琵琶时间太少……两个孩子性格可谓截然不同，但在老师的眼里，他们都是颇具个性的学生。

李芸芸文静内向，话并不多。在班主任茅琳琳眼里，这个女生其实是外冷内热。作为班里的组织委员，李芸芸每每负责主持中队主题会，拿起话筒落落大方，没有丝毫扭捏与拘谨。

钱子昂则是个能给老师带来深刻印象的学生，老师评价他记忆力很好，知识积累多，思维敏捷，思路比嘴巴还要快。去年学校读书节的辩论赛上，钱子昂还获得最佳辩手的荣誉。王垚还记得，有一次上语文课，钱子昂当堂就指出教材上有一个字的标音与古音有出入。

钱子昂和李芸芸的眼里并没有只盯着古诗词，他们对自己有着同样的期盼——想做像钱钟书那样把中西文化融会贯通的人才。这两位怀着“诗心”的逐梦少年，同样心怀“远方”。

深耕不辍，

传统文化教育开花结果

文来初中连续两年都有学生过关斩将，进入央视的《中国诗词大会》，绝非偶然。如果把侯尤文雯、钱子昂和李芸芸比作是文来初中古诗文教育成就的金字塔塔尖，那么他们所代表的高度，与文来初中多年来坚持以古诗文为主的传统文化教育有宽厚扎实的基座是分不开的。

上海中学生古诗文阅读大赛，文来初中迄今已经蝉联了十二届初中组团体冠军。

文来初中语文教研组组长綦荆介绍说，在十多年前，学校就发动所有语文教师，甄选适合初中生的诗文，编写了校本教材《文言文课外读本》。近年来，学校陆续开设了近20门传统文化类拓展课程，包括古文诵读、成语故事、诗歌赏析、古代文学常识、精品阅读、历史小故事、中国古代文学史话等。像六年级开设的走进文言文，七年级开设的史记选读等，都深受同学们的喜爱。

学校还自办有文来杯诗词大会、文来杯汉字听写大会。借助这些活动，在全校范围内推广古诗文，旨在培养学生对古诗文的兴趣，夯实他们传统文化的基础。有意思的是，在去年举行的文来杯诗词大会上，钱子昂就有不俗的表现，居然在一个PK环节，战胜了从央视参加完节目归来的学姐侯尤雯。

当下，学习古诗文的热度有升温趋势。在綦荆看来，这种现象是好事，她觉得让孩子们从小就开始学习传统文化，从古诗词中汲取精神养料非常重要，因为古诗词的学习有助于培养学生正确的道德观和价值观，还能培养孩子的生活情趣和审美意识。“从小在孩子们的心灵播下文化的种子，这比讲一堆心灵鸡汤有益得多。”