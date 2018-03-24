“延续传统也创造经典”-《中国诗词大会》第三季 有望再掀学习诗词热潮

晨报记者 曾索狄

“恰同学少年，风华正茂，书生意气，挥斥方遒。”昨晚，《中国诗词大会》第三季在央视科教频道开播。本季节目分为10期，每期100分钟。从首播的情况看，新一季的节目精彩依旧，鲁迅古体诗词首次加入题库，“超级飞花令”、“诗词接龙”等新玩法也增加了比拼的紧张感。而总导演颜芳透露，本季出题组专家中不乏更为年轻的面孔，诗词题目的趣味性也进一步增强了。

鲁迅古体诗词入题库

代代传承的经典诗词，是《中国诗词大会》的内容核心。据悉，第三季节目选取了数百篇诗词，上启三千年前的“所谓伊人，在水一方”，下至“世上无难事，只要肯登攀”的毛泽东诗词，鲁迅所创作的古体诗词也首次纳入题库范围。在昨晚首播的节目中，就出现了针对毛泽东诗词《沁园春·雪》和《忆秦娥·娄山关》的考题。

总导演颜芳在受访时说，第三季诗词的题库虽然扩大了，但整体难度依然在初中知识范围内，是汉语言文学史上最优美、最精华、最值得向观众传播普及的篇目。其中，上一季就大受好评的毛泽东诗词，是经典也是情怀，而鲁迅的古体诗独具风骨，很受欢迎。

今年以来，文化类节目火爆荧屏，《中国诗词大会》 第三季更被认为有望再度掀起学习诗词的热潮。点评嘉宾、河南大学文学院教授王立群在接受央视采访时说，《中国诗词大会》既是中国传统文化的延续，又是一个创造经典、推出经典的过程，“它唤起了全国人民内心深层的对中国古典诗词、优秀传统文化的认同感。中国的传统文化才能这样一代一代地传承下去。”

“超级飞花令”升级玩法

去年春节，《中国诗词大会》第二季带动了“飞花令”的流行。节目中，出题者选择一个古代诗词中的高频词，如“春”、“月”、“夜”等，两位选手则会在舞台中间轮流背诵含有选定的关键词的诗句，直到一方重复或卡壳。

而从首播的情况看，第三季中设定的“超级飞花令”更具挑战性，它不给选手中间思考的时间，一个人说完另一个人马上反应出诗句，实现无缝衔接。首期节目中以“年”为关键词的“超级飞花令”，两位选手你来我往仅一分多钟时间，就对出了8个来回。

同时，节目中还出现了“诗词接龙”的环节，场上两位选手轮流说出一句诗词，每一句诗词的首字要与对手说出诗词的尾字相同，无法接句即为失败。

当然，在视觉呈现上，第三季也花了不少心思。在出题环节中，节目组邀请十位“非遗”传承人拍摄视频短片，用手中的剪纸、蛋雕、糖画、木雕等绝活为选手出题，对传统手工艺进行了一次集体展示。

“无畏人”最催泪

今年参加第三季的140余位选手，是从全国超过10万报名者中层层选拔而来的。他们中有古稀的老人，也有稚嫩的“10后”；有风雨兼程的快递员，也有痴迷中国文化的外国人。首期节目中，7岁就掌握了五百多首诗词的沈子杨、能说一口流利中文的乌克兰小伙曾子儒等选手都给人留下深刻印象。而勇敢与病魔做斗争的刑警夏鸿鹏，则成为当晚节目中的“泪点”，去年6月，他因胃癌切除了全胃，却为了与女儿的约定登上舞台，主持人董卿更忍不住寄语自称“无畏（无胃）人”的他：“我记得有一位西方的哲人说过，命运无法妨碍我们去欢笑，即便它在胁迫我，我也要笑着面对它。”

同时，选手被分为“百人团”和“预备团”，在两个赛场同步答题，每场比赛中，百人团答题成绩末位的4位选手降级场外预备团，预备团答题成绩排名前4的选手则晋级补位。

值得一提的是，针对选手的年龄、职业等不同属性，今年选手被分入不同的阵营。其中包括由12岁以下儿童组成的少年团、在校学生组成的青年团、各行各业组成的百行团以及由两位亲属关系选手组成的家庭团。每场比赛中，每个团成绩第一的选手胜出，使不同年龄段、不同水平选手的比赛更为公平。

场赛比拼激烈，场外有关人生与诗意的故事也在继续。在昨晚的首期节目之后，节目组特别制作的十集伴随式纪录片《诗词来了》也正式开播。纪录片选取了节目中部分特色的选手，记录了他们参与录制的全过程、回到家乡的日常生活以及节目录制的更多台前幕后花絮。