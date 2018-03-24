各区“花节”争奇斗艳

晨报见习记者 荀澄敏

晨报记者 何雅君

一花独放不是春，百花齐放春满园。踏着阳春三月的步伐，今日“2018金山田野百花节”正式拉开帷幕，盛开的不仅有桃花、郁金香，还有油菜花等群花争奇斗艳，花色尽头便是农民房，到处都是姹紫嫣红。

不仅金山，昨日静安大宁公园“新湖郁金香花博会”也拉开了帷幕，浦东的桃花节、宝山顾村的樱花节、松江的梨花节……都已纷纷开幕。

■2018金山田野百花节将在3月24日到5月6日举行，今年的主题是“田野百花争艳，乡村魅力无限”。

金山田野百花节打造了金石公路农业休闲赏花带、朱泾镇花开海上生态园、吕巷“万亩水果公园-农耕文化”休闲赏花区、廊下“郊野公园”休闲赏花区、“枫泾古镇-农民画村”休闲赏花区、山阳“金山嘴渔村-滨海文化”休闲赏花区、张堰“文教魅力”休闲赏花区等。

主办方介绍，在这里，3月底看海棠花、早樱花，4月看晚樱花、紫荆花、满天星、琼花、矢车菊，5月看虞美人、鲁冰花、高雪轮、百合花、石竹……总之，市民游客每周都能看到花团锦簇，且周周都有新花开。百花节期间，市民游客还可以到草莓基地采摘，品尝金山的特色农家菜。同时，百花节摄影比赛、百花节骑游活动、百花仙子评比等系列活动也将轮番开展。

上海市民游客自驾到金山的各个高速路口，都有明显的“田野百花节”标识，2000个免费停车位也已经虚拟以待。采用公共交通前往的市民，到达金山后，也会有免费班车接驳。在不同赏花景点之间，还有2人、4人的自行车租借，供市民游客慢悠悠感受春天。

■静安大宁公园“新湖郁金香花博会”在3月23日至4月7日期间举行。

主办方介绍，随着天气回暖，大宁公园的200万株郁金香进入盛放期，市民可以前往观赏4万平方米郁金香花海的艳丽姿态。园中共有5处花田，北门展示区的5900平方米郁金香以明快的红色、粉色、黄色为主要色调，月亮湾展示区以2000多平方米的白色郁金香为背景，加入红色和紫色花朵，构成音乐五线谱图案。罗马广场展示区面积最大，花卉最多，在22000平方米红黄郁金香花田中加入了7种花色的郁金香，宛若花海梯田。

静安区大宁公园每天6:30-20:00开放（19:30停止售票），票价：20元/人。市民游客可以搭乘地铁1号线上海马戏城站。

■浦东“上海桃花节”在3月23日到4月20日期间举行。

据介绍，今年的上海桃花节以“春暖浦东，十里桃花”为主题，推出了8条精品线路，涵盖了大团桃园、海上桃花源、南汇桃花村、新场桃乡（新南村）、滨海世外桃源、王厅桃海、瞿家桥桃海等桃花观赏景点，各景点分别以乡野桃花、古镇桃花、舌尖桃花为主题，推出一系列特色活动。

■宝山顾村公园“上海樱花节”早已开幕，将持续到4月15日。

顾村公园樱花种植面积1200余亩，共有82个樱花品种、1.2万余株樱花，面积、品种、数量均为上海之最。今年，重点打造樱花大道两侧赏樱新景致和青蛙码头临水赏樱新景观，让游客身临其境地感受和欣赏樱花的浪漫与柔美。

此次，公园引进八重红枝垂樱花40余株，盛开时节满树烂漫。樱花节期间公园门票仍实行平日票价。

■松江“上海仓桥水晶梨梨花节”将持续到4月12日。

本届梨花节主题活动包括梨树现场认养、乡土文艺小戏（梨专题片）、梨文化博物馆、儿童嘉年华体验等。现场还有梨树认养、梨文化博物馆、儿童嘉年华体验和梨园商贸等主题活动，将在之后逐一举办。梨花节期间每天8时至16时，市民可免费观赏梨花，亲身体验“观千亩梨花，赏田园美景”。