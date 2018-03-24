社评：坚决打掉美在贸易上的嚣张气焰

美国总统特朗普星期四签署对中国产品加征惩罚性关税的备忘录后，中方随即宣布拟对约30亿美元的美国进口商品加征关税，据信这只是中方反制措施的一部分，大豆等美国农产品都将进入中国的报复范围，最终报复金额将与美方对等。全球股市从星期四开始严重下挫，反映了投资界对中美贸易形势可能继续恶化的预期。

中美这次远超之前规模的贸易摩擦是在特朗普政府通过多个战略报告将中国确定为“战略竞争对手”的背景下发生的。很多人的直觉是特朗普不是在打普通的贸易战，他是在试图改变美国同中国及世界各国打交道的方式，用摆美国世界老大的谱，吓唬住各国，让中国等发展较快的国家向美国出让各种经济资源和机会，实现美国的恒大恒强。

一些人可能会寄希望于特朗普只是想要价，最终中国可以通过谈判给他稍微让一点利，事情就过去了。但问题是，特朗普要的利益可能很大很大。实际上他在要确保“美国优先”的全部条件，包括中国不能有在经济上超越美国的权利。

蒂勒森和麦克马斯特先后从国务卿和总统国家安全事务助理的位置上被炒鱿鱼，换上来更加强硬的蓬佩奥和博尔顿，这些与特朗普在激进贸易路线上越走越远并非没有关系。特朗普政府成了很长时间以来最热衷将“极限施压”手段四处滥用的美国政府。它想让全世界都接受美国人这样干，包括中国。

中国该做些让步，忍辱负重吗？但看看特朗普最想掐住喉咙的是中国高科技公司，还很想把中国作为新的资金和技术中心地位给挤掉，我们怎么让？

中美关系出现的震荡或许在提醒我们，中国的崛起之路的确不可能在战略上一帆风顺。来自美国和其他一些力量有计划的和非计划性的抵制终究会来，和平崛起的真实含义可能不像我们过去想的那样简单，很多让我们极不愉快的摩擦是我们躲不掉的。

中国大概要在战略上顺其自然。我们说顺其自然指的是，第一，我们不想与美国冲突，比如不想与美打贸易战，那么就应尽量避免因我方的原因走向中美冲突。第二，如果美方不接受中国崛起，非要采取各种手段通过抢走中国的继续发展来补美国的消瘦，那么是祸躲不过，我们就该坦然与之较量。

中美因美方“抢中国”“压中国”而发生摩擦，比中美在某个领域发生“遭遇战”时，中方的胜算往往更多。因为这种时候中方的斗争资源更多，民意的支持和团结也更强大，忍受痛苦的能力更强。

特朗普为了这次对华发动贸易攻击做了较充分的准备和动员，对他来说，这一次的胜负不仅将影响中期选举的结果，而且对他在美国的政治信誉也有重要意义。他需要让自己看上去是一个把中国都能制服的“英雄”。

我们认为，这一次中国恰恰要让他吃些苦头，打打他的威风。一旦中美贸易战最后被认定为特朗普栽的一个大跟头，它将会变成整个美国的一个政治教训，会让美方在今后很长时间里死了同中国打贸易战的这条心。

美国老百姓并不想与中国打贸易战，大多数美国选民也没有由他们这代人为阻止中国崛起付出巨大代价的意愿。崛起的中国没有采取扩张路线，对这一代美国人来说，与温和的中国开展合作，要比遏制中国崛起更有利于他们的福祉。所以一旦中美贸易冲突不断升级，对美国经济产生破坏性影响，各种反对特朗普的力量将重新聚集，接二连三出现的美国重要选举终将对激进的特朗普路线做出修正。

中国的市场已经很大，在与美国贸易较量的同时，我们要争取欧洲，尽量孤立美国而不是被美国孤立。我们要把总目标确立好：那就是把特朗普政府对华激进贸易政策的嚣张气焰打下去，进而让华盛顿在做其他对华强硬的盘算时也多一分清醒。