特朗普挑起对华“贸易战” 美国网友：愚蠢行为 会害苦我们

美国总统特朗普带领美国向中国、欧盟等发起贸易战实为搬起石头砸自己的脚。（来源：中国日报 罗杰 英文《中国日报》2018年3月9日8版）

中国日报网3月23日电（妮思娜） 北京时间3月23日，美国总统特朗普签署备忘录，宣布将对一系列中国进口商品征收600亿美元关税，并将在15天内公布商品清单，涵盖1300种产品，金额约500亿美元。

此举一出，引发海内外网友的热议，不少美国网友在推特和脸谱上对总统特朗普的这一行为表示不满，认为这样做太过于冒险，将直接伤害到美国人民的生活水平。

最近，美国政府高官走马灯式的替换，让外界猜测特朗普领导下的白宫陷入一片混乱。有网友称，特朗普此次对华开展贸易战，旨在混淆视听，转移民众视线。还有网友表示，特朗普的作风一贯我行我素，根本不考虑普通老百姓或是穷人的利益，美国的物价可能会随着贸易战的打响水涨船高，随之而来的是美国人的生活水平受到严重影响。

网友Amy Roberts则表示：“毋庸置疑，美国的穷人将要面临物价上涨的悲剧，可支配收入越少，钱花的越快。”

网友616grandma3称：“所以现在我们买东西要花更多钱了，例如电视等。特朗普认为明天工厂就会开始生产这些东西，否则未来很有钱的人也只能买得起目前美国大多数人都能负担的起的东西。”

网友NeutronA说：“现在数百万的特朗普支持者都在欢呼，直到有一天他们发现沃尔玛和一元店的东西价格都变了。”

还有不少网友开始怀疑特朗普的商业头脑以及判断能力，他们认为特朗普实际上对贸易往来知之甚少，并不像他在竞选总统的时候吹嘘的那样所向披靡。大部分网友对这场贸易战持有悲观态度，认为在特朗普的一意孤行下，这场没有硝烟的贸易战必然会以失败告终。

网友Josh Goodwill称：“特朗普根本不知道什么叫贸易，大多数经济学者不赞同此举，我们将会在特朗普这场无用的贸易战中受伤。”

网友Davis Hillis则表示：“我认为中国的领导者比我们的总统更聪明，美国同胞们捂住钱袋子，因为特朗普根本不知道自己在干嘛。”

网友Penelope Valdespino说：“我以前认为他是个成功的商人，能带领我们发家致富，现在呢？？？？请你三思而后行。”

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