人民日报钟声：奉劝美方悬崖勒马！

美国挥舞贸易保护主义大棒的举动有百害而无一利，是不得人心的。从损人的目的出发，最终必将以害己的结果告终。

当地时间2018年3月22日，美国总统特朗普在华盛顿签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。

当地时间3月22日，美国总统特朗普签署总统备忘录，依据所谓“301调查”结果，对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。美国无视中方加强知识产权保护的事实，无视世界贸易组织规则，无视广大业界的呼声，一意孤行采取典型的单边主义、保护主义做法，有损中美经贸关系稳定，有损全球贸易秩序，不利于世界经济复苏增长，受到国际社会共同反对。

来而不往非礼也。针对美方此种明显损害中国合法权益的行为，中方不会坐视不管。中国商务部23日发布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。中国不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，坚决捍卫自身合法利益，且有信心、有能力应对任何挑战。

必须指出的是，中美经贸关系最终如果真的因为华盛顿的一意孤行而被拖入险境，一切责任须由美方承担。中国素来维护贸易自由化，是开放型世界经济的主要推动者和贡献者。在应对美方在经贸问题上的挑衅过程中，中国本着相互尊重、合作共赢原则付出大量努力，显示了极大诚意，并提出了合理建议。但是，华盛顿决意选择草率与冲动，其必然的联动效应就是中国坚定捍卫自身合法利益的后续行动。

当前，华盛顿有一股政治力量认为“贸易战很好，而且很容易赢”。不得不说，这是对美国企业、消费者切身利益的全然无视。自从华盛顿抛出贸易战相关言论以来，美国学界、企业界、各种社会组织乃至普通民众都明确发出警告，认为有关举动非但无助于解决中美经贸问题，而且会直接损害美国自身利益——美国消费者最终要为华盛顿关税措施造成的后果埋单，美国零售商也将受冲击；贸易战不仅不会增加美国就业，而且有损美国自身制造业，给美国就业带来潜在影响；贸易战将导致市场不确定性上升，影响美国出口商。

连日来，美国在贸易问题上不乏自鸣得意的鲁莽举动，已经在全球掀起波澜，对美国的批评之声不绝于耳。日前举行的二十国集团财长和央行行长会议上，与会人士普遍担心美国政府举动可能挑起全球贸易战，从而阻碍全球经济增长。“综合来看，特朗普的行动表明，他下定决心放弃几十年来朝着开放市场和世界经济一体化前进的方向，转而采取一种更加明确的保护主义做法，在美国堡垒的周围设置障碍。”《纽约时报》如是评价。市场已经作出剧烈反应——美国政府相关政策公布后美国股市出现大跌，这是美国市场对贸易战前景的真实表态。

可以预见，美国置各国共同利益于不顾的转向，将给全球贸易秩序和世界经济带来一系列冲击。一方面，美国的不负责任举动将极大改变市场预期和信心，澳大利亚以及亚洲多国股市已经第一时间反映了这种担忧。另一方面，美国在经贸问题上愈发背离多边主义，也是今天全球经济治理日渐突出的一个现实问题。

无论是从中美经贸关系看，还是从全球经济大局看，美国挥舞贸易保护主义大棒的举动有百害而无一利，是不得人心的。从损人的目的出发，最终必将以害己的结果告终。奉劝美方悬崖勒马、慎重决策，不要把中美双边经贸关系拖入险境，不要把全球贸易和世界经济拖入险境，更不要低估中方捍卫自身合法权益的决心与能力。

来源：人民日报-钟声