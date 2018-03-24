上海市委常委会研究了这些重要议题！

市委常委会3月23日举行会议，研究智慧政府建设、实施乡村振兴战略、做好安全生产和老干部工作等事项。市委书记李强主持会议并讲话。

全力打响上海“一网通办”政务服务品牌

全力打响上海“一网通办”政务服务品牌，进一步优化营商环境，提升群众和企业获得感。 会议听取了本市全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案和组建市大数据中心相关情况的汇报，指出，要深入贯彻中央决策部署， 面向市场主体和市民的服务事项，要力争做到一网受理、只跑一次、一次办成，逐步实现协同服务、一网通办、全市通办。对线上线下政务服务进行流程再造、数据共享、业务协同，做到全市网上政务服务统一入口和出口，线下便民服务一窗受理、集成服务、就近办理，减环节、减证明、减办事时间、减跑动次数，从“群众跑腿”转向“数据跑路”。 加快建设整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府，党政群等各方面要统一思想认识，树立大局观念，共同参与支持，让各项管理更智能、各类服务更便利。要高起点建设市大数据中心，逐步汇聚融合政务、行业、社会等各方数据，推进数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全。

把实施乡村振兴战略

作为重大政治任务抓实抓好

会议审议通过本市贯彻2018年中央1号文件的实施意见，强调要结合上海实际，把实施乡村振兴战略作为重大政治任务抓实抓好。 要加强规划引领，注重村庄规划，实施村庄设计，促进空间布局优化，体现江南水乡韵味。 要夯实基层基础，抓好“班长工程”，加强村干部队伍建设，构建现代乡村治理体系。 要实现产业兴旺，依托现代化国际大都市优势，大力发展郊区特色产业。 要促进农民增收，拓宽农民增收渠道，推进公共服务向郊区延伸。

牢牢守住安全这条底线和红线

会议听取了关于2018年本市安全生产重点工作的汇报，强调要在思想上高度重视，增强忧患意识，牢牢守住安全这条底线和红线。在行动上严格落实责任，压实企业主体责任，强化部门监管责任、党委和政府领导责任。在预防上牢牢抓住重点，紧盯大客流场所、危化品、高层建筑、油气管线等重点领域，把风险管理和隐患排查贯穿于城市规划、建设、运行全过程之中。

用心用情做好老干部服务工作 帮助解决生活实际困难

以政治建设为统领，引导广大离退休干部坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。用心用情做好老干部服务工作，帮助解决生活实际困难。更好发挥老干部作用，围绕中心大局增添正能量。加强对老干部工作的组织领导，以专项督查推动把老干部工作做得更好。 会议听取了关于做好2018年本市老干部工作的汇报，要求。用心用情做好老干部服务工作，帮助解决生活实际困难。更好发挥老干部作用，围绕中心大局增添正能量。加强对老干部工作的组织领导，以专项督查推动把老干部工作做得更好。 会议还研究了其他事项。

来源：上海发布