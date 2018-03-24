上海市委常委会研究了这些重要议题！

市委常委会3月23日举行会议，研究智慧政府建设、实施乡村振兴战略、做好安全生产和老干部工作等事项。市委书记李强主持会议并讲话。
面向市场主体和市民的服务事项，要力争做到一网受理、只跑一次、一次办成，逐步实现协同服务、一网通办、全市通办。对线上线下政务服务进行流程再造、数据共享、业务协同，做到全市网上政务服务统一入口和出口，线下便民服务一窗受理、集成服务、就近办理，减环节、减证明、减办事时间、减跑动次数，从“群众跑腿”转向“数据跑路”。
加快建设整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府，党政群等各方面要统一思想认识，树立大局观念，共同参与支持，让各项管理更智能、各类服务更便利。要高起点建设市大数据中心，逐步汇聚融合政务、行业、社会等各方数据，推进数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全。
作为重大政治任务抓实抓好
要加强规划引领，注重村庄规划，实施村庄设计，促进空间布局优化，体现江南水乡韵味。
要夯实基层基础，抓好“班长工程”，加强村干部队伍建设，构建现代乡村治理体系。
要实现产业兴旺，依托现代化国际大都市优势，大力发展郊区特色产业。
要促进农民增收，拓宽农民增收渠道，推进公共服务向郊区延伸。
帮助解决生活实际困难
会议还研究了其他事项。
来源：上海发布