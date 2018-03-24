两会后的“上海功夫”①|构筑“难以被人取代”的战略优势，上海要靠什么？

上海的各项工作，都要聚焦总书记强调的问题、明确的方向，主动对标对表，使落实两会任务部署的过程，成为扬优势、补短板、强特色的过程。

当一项蓝图完成绘就，时代考题放在面前，站高望远、脚踏实地、矢志奋斗，方能交出应有的答卷。

富有历史意义的2018年全国两会已经落幕。对上海广大干部群众来说，当务之需就是深刻领会、全面贯彻全国两会精神和习近平总书记重要讲话精神，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，在推动高质量发展、增进民生福祉、营造干事创业环境上下更大功夫，努力当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

今年全国两会期间，习近平总书记多次发表了重要讲话，体现了对党、国家和民族前途命运的战略思考，饱含着心系天下、深沉真挚的为民情怀，是着眼全国发展大局提出的任务部署，是对贯彻落实党的十九大精神的再动员、再深化、再部署，对做好上海各项工作具有很强针对性和指导性。

总书记多年来对上海工作连续作出一系列重要指示，提出了明确要求。我们要将学习贯彻习近平总书记重要讲话精神同贯彻落实这一系列重要指示结合起来，认真对照思考、提高政治站位、坚持问题导向、牢记历史使命，全面审视和提升上海各方面工作，更加扎实地推动党的十九大战略部署和全国两会精神在上海落地落实。

上海是党的诞生地，是全国最大的经济中心城市，是改革开放的前沿阵地。特殊地位决定特殊使命，意味着谋划上海各项工作都必须站在特别的高度、具有特别的视野。我们开展一切工作，都必须提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

基于新的时代坐标，承担各项战略任务，需要我们始终坚持追求卓越的发展取向，始终面向全球、面向未来，对标国际最高标准、最好水平，着力提升城市核心功能、充分发挥中心城市的辐射带动作用，从而更好地服务长三角、服务长江流域、服务全国，并代表国家参与全球合作竞争。

对于上海自身发展来说，新时代不断提升吸引力、创造力、竞争力，需要构筑起具有强力支撑作用、难以被人取代的战略优势，打造出人民安居乐业、人才近悦远来的优质环境。推动高质量发展、创造高品质生活，要义正在于此。从加快建设“五个中心”到全力打响“四大品牌”，从推进自贸区试验区建设到全力办好中国国际进口博览会，从持续优化营商环境到加强城市精细化管理，从筑牢夯实基本民生底线到提升品质民生、质量民生水平，上海的各项工作，都要聚焦总书记强调的问题、明确的方向，主动对标对表，使落实两会任务部署的过程，成为扬优势、补短板、强特色的过程。

学习贯彻全国两会和习近平总书记重要讲话精神，学习是前提，关键在行动，最终看效果。新时代是奋斗者的时代，上海这座城市的蓬勃发展，需要每一名干部、每一位市民的奋斗和贡献，也应当激发每一个人的潜能和活力。

再好的愿景，不落实都是空的，我们唯有拿出真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，对那些发展撬动力强的事、让群众有获得感的事、破解难题的事和培育未来竞争力的事集中精力、用心用情、紧盯不放、久久为功，努力在推动高质量发展、深化改革开放、增进民生福祉、全面从严治党上有新突破，用坚毅有力的行动来落实好国家赋予上海的各项战略任务，加快建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市，并用真正的务实成效向人民交卷、向时代作答。

来源：上观新闻