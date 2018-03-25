申城各处赏樱地客流汹涌，周边道路也呈现不同程度拥堵-明年去顾村公园赏樱将有“捷径”

记者 钟晖

晨报讯 赏樱季，申城各大公园普遍客流较大。顾村公园昨天更是迎来了14万人次游客，而辰山植物园、上海植物园、上海动物园等大型公园也是客流汹涌。

说到看樱花，不能不提的首推顾村公园。一年一度的顾村公园“樱花节”游客爆棚，更是让必经之路沪太路拥挤成了“停车场”。不过，记者昨天得到一个好消息：顾村公园周边的潘广路及联杨路将新建两条城市支路，今年年底竣工，沪太路因此将能“减负”，未来市民去顾村公园看樱花有新路径，而且市区去往顾村的交通有望宽松一些。

“沪太路向来是交通要道，周边有很多居民区，又是许多大型集卡的必经之路，一旦遭遇极端拥堵，一般都是禁止货车从外环线进入沪太路。不过，周边道路看上去较多，由于沿河道路大都是断头路，很多车辆都是开入沪太路进入顾村公园地区，没有绕路的捷径。”昨天，市政集团新顾城拓展区市政配套工程项目常务副经理经理李臻说。

由于沪太路不堪重负，拥堵辐射影响到了外环和郊环。最近将出现春游踏青出行与赏花人叠加，很可能会影响几十万人出行。为改变这一状况，近期将新建两条城市支路，目的是让这一区域的交通往来能有多个路径选择，不必“扎堆”在沪太路一线。

其中的潘广路(区界—陆翔路)新建工程规划为城市次干路，建设范围西起区界泾，东至陆翔路，路线长度约1815.6米。还有一条新建道路为联杨路(宝安公路—潘广路)新建工程，建设范围南起宝安公路，北至潘广路，路线长度约1017.1米。新道路西接规划S7公路，北至G1501上海绕城高速，形成宝山区西北区块路网，能为北部及嘉定区市民出行赏樱路线提供更多选择：市民赏樱途中再也不用经过沪太路，由联杨路下来可直接转到宝菊路。顾村镇内及以北的车辆再去顾村公园看樱花，路程缩短将近3公里。

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