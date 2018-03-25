昨是第23个世界防治结核病日，去年本市居民新登记肺结核病人3624例-上海肺结核疫情处于全国最低水平

记者 陈里予

晨报讯 世界卫生组织提出“2035年终止结核病”愿景。昨天是第23个世界防治结核病日。上海市卫计委透露，近年来，本市结核病疫情稳中有降，保持在历史较低水平。2017年本市居民新登记肺结核病人3624例，发病率24.9/10万，较2016年下降3.0%； 外来流动人口新登记肺结核病人2821例，发病数较2016年下降2.6%。本市肺结核疫情处于全国最低水平。但是，人口老龄化加速、外来人口流动性增加、艾滋病病毒和结核杆菌双重感染及耐多药结核病等，对本市结核病防治工作提出了新的严峻挑战。

复旦大学附属公共卫生临床中心呼吸结核科专家指出，结核病的起病一般来讲比较缓慢，患者自己感觉到的症状有时可能比较轻微。部分病人在不知不觉中偶然发现自己得了结核病，才吃了一惊。甚至有少数病人结核病变已广泛，肺部有空洞或者痰中带血、大咯血才发现得了结核病。还有不少病人是在体检过程中发现的。

目前，本市16个区全部开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点，聚焦结核病患者发现、转诊、诊断治疗、随访管理。社区卫生服务中心与辖区内肺结核患者或其家庭签订服务协议，规范落实患者随访和服药管理； 结合国家和本市基本公共卫生服务项目，对肺结核患者密切接触者、65岁及以上老年人和糖尿病人等高风险人群开展结核病主动筛查，对发现的疑似肺结核患者及时规范落实转诊服务等防控措施。

专家提醒，儿童结核病有两个高发年龄阶段，一是5岁以内，另一个是青春期。儿童结核病早期症状不明显，可表现为发热、咳嗽等。