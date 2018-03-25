14万人拥进顾村公园赏樱-致周边多条道路严重拥堵10多分钟路程开了1个半小时

晨报记者 郁文艳

截至闭园，顾村公园昨天迎来14万人次游客。周边道路一度红色拥堵，记者家距离顾村七八公里，平时开到公园1号门10多分钟，3号门不到20分钟，昨天开了1个半小时才找到停车位。根据天气预报，今天有短时小雨，游客可能不如昨天多。园方提醒，如果没有大的风雨，这波樱花花期可至清明小长假，游客最好错峰游园。

过了外环车辆几乎不动

为了进行体验式采访，记者昨天特意选在9点一刻从家中出发，平时10多分钟即可到公园1号门。按照往樱花节经验，9点至10点是公园入园最高峰，也是周边道路最拥堵的时段。

记者沿着沪太路由南向北前往公园。此前的道路较为通畅。在距离沪太路与外环交叉点500米开始，车走走停停。过了外环，车辆开始几乎不动。几条车道的车速基本一样。宝山交警在此地实施了疏导方案，原本3车道逐渐并成2车道，最后并成1车道。此时，从外环浏河方向下匝道下来的车辆源源不断。合并成1根车道不久，在靠近公园1号门处车道又全部开放。

10点一刻，记者终于抵达公园1号门附近。在现场看到，交警已经将公园1号门入口封闭，沪太路由南向北车辆禁止左转。路边也有相应指示牌。最左侧的左转车道也临时改成了直行车道。周边停车导向牌显示，公园1号门、华山北院、正大缤纷城、3号门（南）这些停车场均已饱和，3号门（北）停车场剩余车位263个。

10点40分，记者终于抵达公园3号门停车场时，北停车场已经没有车位。也就是说，30分钟内260多个车位被抢光了。

根据保安引导，记者和其他司机一起把车停到附近一处可停车的地方。保安说，这个地方是宝山区新建的少科站，但还没有完全建成对外开放。等记者把车停好，已经是10点45分。原本15分钟的路，记者开了一个半小时。

下午2点开始离园拥堵

除了自驾，地铁是前往顾村赏樱的主要交通方式。原本，7号线顾村公园站2号出口出来就是公园2号门的大广场。但是，由于地铁15号线的施工，公园2号门不得不向西移动了300多米，建造了一个临时大门。而地铁顾村公园站2号出口一出来就是工地围墙，游客只能沿着比较狭窄的人行道前往公园。好在昨天工地围栏被拆除了几块，使得游客一出地铁站就是一个较大的空地，利于疏散。高峰期，顾村公园站还实施了个别出口只进不出，个别出口只出不进的限流措施。

记者在园内看到，以染井吉野为代表的樱花品种已经盛开，樱花集中区域，美景如画，游人争相拍照。

中午12点，园方统计，入园游客为3.2万人次。但此时正是入园高峰，尤其2号门，游客不断涌入。下午1点，数据更新，入园游客已经接近7万人次。记者在园内看到，正是午餐时间，樱花树下、大草坪上、烧烤区、小卖部人头攒动，女厕所门口排起了长队。不少游客一边赏樱拍照，一边调侃：“怎么这么多人，人比花多！”

下午2点，游客开始陆续离园。公园周边道路开始进入返程拥堵。不过，相对入园，离园时间较为分散，拥堵程度没有早上厉害。与此同时，记者注意到，还不断有游客从地铁站内出来。但自驾车基本没有入园的了。

截至闭园，昨天顾村公园游客量为14余万人次。

根据天气预报，今天有短时小雨，游客可能不如昨天多。园方表示，如果没有大的风雨，这波樱花花期可以持续到清明，下一个客流高峰应该是下周末和清明小长假，游客最好错峰赏樱。宝山交警也提醒自驾游客，出行前留意公园周边交通状况，现场听从交警指挥，有序驾车、停车。