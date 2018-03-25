真情 浦东·潍坊-社区“的哥”团队 力行社会责任

社区晨报记者 王珏玮

爱心送考、拾金不昧、扶贫助残、一呼百应……这支由25人组成，平均年龄51岁的“的哥”团，正是来自申强出租的“学雷锋志愿队”。

小小的出租车车厢兴许已经不能装载“的哥”们的志愿理想，为了能服务更多人，他们还自发地承接了一项长期义务“兼职”——担任浦东新区潍坊街道境内地铁浦电路站闸机引导员。自2018年1月，上海地铁实现了全网扫码进站服务后，“的哥”团们的志愿服务工作更加忙碌了起来，除了日常的购票引导、早高峰维序、出入口指引等，还需要熟悉扫码进站的流程、协助乘客操作手机APP等这些看似简单的活儿，实则需要“的哥”们提前熟悉轨交周边地标及交通信息，不厌其烦地一遍遍向乘客讲解。

“虽然说我们都是司机，是上海的‘活地图’，但地铁的哪个出口对应什么路还是要‘做做功课’的。”申强学雷锋志愿队发起人邹声荣说，“团队里的志愿者有的住在顾村，有的住在三林，每到志愿服务日，大家都会在前一晚早早地‘收工’并利用原本的休息时间，起个大早做志愿工作。一月2次，整整6年，风雨无阻，作为团队最初的号召人，我都为这种坚持感动。”

多年的坚持，让志愿服务已经成为了邹声荣团队队员的“日常工作”。团队成员的不平凡事迹也获得了各级职能部门颁发的称号和奖章。申强五车队党支部书记、工会主席范润兵告诉记者，“志愿服务除了需要志愿者个人强烈的公益心，也缺少不了来自家庭、单位的支持和社会对他们的认可。”如今的学雷锋志愿队还收到了地铁4号线“大连路”站的邀请，前往担任地铁志愿者。邹声荣说，“当我们的奉献和服务得以被认可，也就更坚定了我们志愿服务的信念。”

上海申强出租汽车有限公司工会主席张国利告诉记者，“根据强生控股公司品牌建设要求，申强在‘胡国林强生出租营运创新工作室’的引领下，正着力于挖掘更多车队志愿者团队的特色，尝试各个志愿者团队联建发展，以及开拓更多志愿者服务范畴和形式。如何主动承担一个企业的社会责任，是公司和车队近年来的重要课题。做好志愿服务，同时也是在锻炼司机，促进他们在岗位上将服务做细、做精、做实。”