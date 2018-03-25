治理 静安·宝山路-为社区营造项目编写“蓝皮书” 宝山路街道探索治理新模式

社区晨报记者 朱杰

一本名为《2018年宝山路街道社区营造项目操作指南》的手册（以下简称《操作指南》），最近正在静安区宝山路街道19个居民区中“热传”。3月22日上午，宝山路街道召开一场名为“思辨无限”的社区治理大家谈活动，上述这本小小的“工具书”也成为了会议中大家关注的热点，当天的会议现场还举行了《操作指南》的现场发布活动。

据了解，2017年，宝山路街道通过意见征询和听证会等方式，在19个居民区共开展了38个社区营造项目，通过发动组织居民共同参与社区事务，形成了“大家事、大家议、大家做”的社区氛围，激发了社区活力，提高了社区治理的精细化水平。这本《操作指南》正是在宝山路街道2017年社区营造项目的基础上进一步优化、完善产生的。从申报流程到项目目录，切实体现营造项目“自下而上”真切反映居民需求的产出模式。6大类14项的项目目录也更具体、更全面、更细化地涵盖了社区生活的各个方面。

例如《操作指南》中讲到的广盛公寓治理私拉充电线的案例就在会场上引起了其他小区的关注。据了解，该小区为了彻底消除安全隐患，由17名志愿者自发组成的“护盛”志愿者团队，积极联系居委会、业委会，并向业主征集解决方案，通过自主协商、自筹资金、自建充电站，一举解决了困扰小区多年的非机动车充电难、停放乱的实际问题。同时，充电站建成后，大大降低了因充电而引起的安全隐患，从而避免可能发生的火灾风险，提升小区整体形象，可谓一举多得。

在参与当天大家谈活动的社区各界人士看来，这本难得的项目工具包就像一本“蓝皮书”，让他们在今后的社区治理中，更为得心应手。相信这些举措会对居民的需求起到把好“脉”，“精准”服务的作用，也将会进一步提升居民区“分层治理、分类治理”的治理水平。

除了讨论社区共治和发布《操作指南》，当天的活动中，8位来自不同居委会的社工还通过社区自治案例微电影，展示了新形势下如何在居民区开展社区治理工作的新思路和新方法。