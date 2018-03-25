大调研 静安·芷江西路-“工具包”成神器 大调研有大数据

社区晨报记者 张翠玲

“侬对社区工作有啥要求伐？”“没啥，老好了，你们做得老到位了。”在居民区工作少不了跟老百姓拉家常，静安区南京西路街道三兴居民区党总支书记周荣发现，当她向老百姓询问社区工作做得如何时，他们往往碍于情面，常会这样回答，问不到老百姓的心里话。在这次大调研活动伊始，周荣就在考虑，如果还是像以往一样走进居民家中，与之随便聊聊，那么，调研活动很可能会流于形式。

于是，新年的首个工作周，周荣率队深入居民家中时，运用了区民政局“社区分析”这套工具，进行调研和走访。在北方佳苑、三兴大楼、永兴路973弄三个小区，发放调查问卷，并对部分居民进行约谈。“这次的大调研和走访，我们不能走过场，一定要调研出一些老百姓的问题和需求，聆听和探寻到居民最真切的难点、痛点和堵点。再经过走访和回应需求，让大家得到真正需求上的改善。”

去年5月，静安区民政局启动了9家居委会作“社区分析工具”试点，三兴居委会最后一家启动，却最先走完全部流程。北方佳苑小区很新，印象中基础设施并不差，但让居委会干部大感意外的是，分析统计结果显示，位列居民需求第一位的社区服务竟是公共设施完善，超过92%的受访居民勾选了这一项。在街道、自治办领导的鼎力支持下，依托“微更新”项目，去年11月，北方佳苑门头改造成功。历时半年，走完整套“社区分析工具”流程，走得很顺畅，走下来居民满意度很高。

依托“社区分析工具”调研分析，居委会干部成为最了解北方佳苑的人，从调研问卷中掏出了居民面对面不好意思表达的心里话！最难得的是，这—套“社区分析工具”还推翻了居委会干部凭经验、拍脑袋做决策的固定思维。“这也给我们的以往工作方法敲响了警钟。改变固有想法和思路迫在眉睫，今后的工作方向一定要按服务需求比率的排序，由高到低地去做，并逐一予以解决。”周荣深有体会。

统计数据显示，在永兴路973弄小区，居民对社区便民维修需求高，以66%的比率排名第一，物业、业委会等服务以63%排名第二；在三兴大楼小区，则以物业、业委会等服务排名第一，社区便民维修紧跟其后。

通过“社区分析工具”了解到居民的这些需求后，目前，芷江西路街道协同三兴居委会正努力寻找解决之道。这些“硬骨头”一旦被啃掉，就能很好地满足老百姓这方面的需求。