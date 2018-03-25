家庭 长宁·周家桥 中华传统文化知识大赛-长宁有对父女携手入围全国百强

社区晨报记者 陈毓磊

去年上海市民文化节的中华传统文化知识大赛吸引了133260人参与，其中长宁区有5位选手经过网络初选、复赛，一路过关斩将，成功入围全国百强。有意思的是，在这5位选手中，还有一对父女——来自周家桥街道的张望荣、张晓耘。

陪同事高考

父亲却意外中榜

父亲张望荣出生于1956年，由于父母平时工作繁忙，小时候的他常常一个人待在家中，空闲的时候就自己静下心来翻阅书籍，小时候读连环画，识字了阅读文学作品。

1979年，对于张望荣来说是特殊的一年，当时张望荣还在一家染料运输厂做船员，那年7月29日，同事去报名参加业余大学入学考试，于是顺便帮喜欢读书的张望荣一起报了名。

没想到最后张望荣顺利考上了大学，而同事却遗憾落榜。“当时考试的科目只有政治和语文，因为我平时喜欢看书有点基础，比较轻松地考过了。”顺利进入大学后，张望荣选择了喜欢的汉语言文学专业，系统性地学习文学。他妻子也是同专业的学妹，因为兴趣相同走到了一起。

参加工作后，张望荣把每个月五分之一的工资用来买书，现在家中的书籍已经有约1000本，平均每年要阅读七八十本书。即使现在退休了，眼睛不如以前灵光了，张望荣床头依然摆放着一本《唐诗三百首》，闲着就会翻阅。

父亲言传身教

女儿耳濡目染

张望荣主张身教重于言教，平时在家，他一有空暇时间就会拿本书、泡上一杯茶，静静坐着阅读。在父亲的言传身教下，女儿张晓耘耳濡目染，从小就是个喜欢阅读的孩子，而且识字速度快。还没上学，张晓耘就认得不少汉字，有时候甚至能大致读完一本故事书。现在她一年能读上百本书。

父亲要求她今日事今日毕，养成了良好的学习习惯。上了学，她完全就是“别人家的好孩子”，动作快效率高，早早的完成各种回家作业后，看各种书籍。中考时取得了长宁区第三名的好成绩，后来还以优异的成绩获得了复旦大学的双学士学位。

结伴参赛

共同进步

小时候父亲引导孩子看书，长大后基本都是女儿张晓耘为父亲推荐书籍，让父亲与时俱进。张晓耘一有空就会跑去图书馆为父亲借阅书籍，挑选的书籍中不乏有《人民的名义》、《微微一笑很倾城》等时下畅销书籍，目的是让父亲依然保持一颗年轻的心。

女儿还会帮忙安排父亲的退休生活，几年前，两人还一起报名参加了周家桥街道举办的抗战70周年征文活动，两人都获得了二等奖。

这次的中华传统文化知识大赛是女儿帮父亲报的名，两个人结伴参加。平时在家里，两个人还会互相抽几道题互考，为大赛做个准备。“读书始终乐趣，也能开阔我们的眼界。”传统文化知识大赛帮助父女俩回顾了中华传统文化知识，也了解了很多以前未曾接触过的知识。