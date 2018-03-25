楼道“杂物角”摇身变为会客厅

社区晨报记者 刘皓

“这哪里是楼道，分明是一个温馨的会客厅啊！”“这就是传说中的别人家的楼道啊！”到过闵行区虹桥花苑小区43号楼的人，总会发出这样的感叹。

然而两年前，虹桥花苑小区43号楼底楼和大多数楼道一样，长期堆放着各种杂物和垃圾，既影响出行又破坏美观，令人头疼。与许多老小区相比，虹桥花苑这样的商品房小区的邻里关系比较淡漠。用居民们的话来说就是“关起门来，张家不知李家事”。对于楼道成为“杂物角”这样的烦心事，大家也都“睁一只眼闭一只眼”。

自2016年起，虹桥花苑居民区党支部秉承“守望、安全、互助、协商”的理念，以楼道为居民自治的最小载体，拓展社区事务的公众参与面。经过两年多的实践，组建了6个主题鲜明的特色楼组。43号楼底楼从曾经的“杂物角”变身温馨会客厅，成为本楼居民歇脚聊天，增进感情的平台。

推开虹桥花苑43号楼大门，只见整个楼道明亮整洁，楼道里摆放着书架、报架、绿植等物品，墙上贴的春联和福字格外喜人。进门左手边是一间小小的“睦邻屋”，推门进去，两张单人沙发，一张小茶几，靠窗的墙边立着一个不规则的书架，上面摆放着各式书籍和绿植，让人有种进了别人家书房的错觉。最引人注目的要数小屋里的“心愿墙”了，只见大大的心形相框里，贴满一张张写满祝福话语的心形卡片。“以幸福为词，以快乐为曲，感谢虹桥花苑的和睦邻里，把小区谱写成一首歌……”、“祝爷爷奶奶幸福长寿、天天开心”，这里俨然就是楼组大家庭共同的小小会客厅。

据虹桥花苑居委主任刘凤介绍，“睦邻屋”的前身是保洁员堆放保洁工具的杂物室。自居委发起“美丽楼道”创建倡导后，老党员、77岁的楼组长季儒荣主动带头响应，带动楼组居民或捐献物品，或打理布置。在大家共同努力下，七八平米的小屋摇身一变，成了大家公共的会客室，谁家要雇个保姆，直接约到睦邻屋里谈；楼里的居民在小区散步累了，到睦邻屋坐一坐、看看书……“现在下楼倒个垃圾，经过底楼楼道时心情也舒畅。”居民们高兴地说。