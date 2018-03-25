大家都出力 赛过“诸葛亮”-看都市星城“臭皮匠工作室”如何处理社区事

社区晨报记者 张莉

“三个臭皮匠，赛过诸葛亮”。在莘庄镇都市星城小区，有一个“臭皮匠工作室”，他们的志愿服务已经覆盖了小区居民生活的方方面面，从环境卫生、矛盾调解到文明宣传等，到处都有活跃的身影。

2015年初，莘庄镇提出下属居委会打造“一支部一品牌”的要求，都市星城居委会由此借机深入群众，想实实在在为居民做点事情，并且动员居民自发自治，打造属于自己的主人翁社区。

当年3月，居民区党支部书记李复兴在支部会议上提出了有关“臭皮匠”的想法，大家众说纷纭，想做又怕做不起来。后来，居委会和党员骨干抱着试试看的心态开始召集居民、招募志愿者。“我们拟了一个招募通知张贴在宣传栏里”。惊喜的是，收到了不少居民的报名表，有的居民在职，有的已经退休，有的甚至是租房客。为了方便大家参加“臭皮匠”议事活动，居委会提出分为四个小组，每月活动四次，居民们可以根据各自的空闲时间参加。

刚开始，到工作室的居民只是喝喝茶，大家一起聊聊天，没有硬性规定和要求，用李复兴的话说就是“聚聚人气，让大家都知道有这么一个平台和地方。”没曾想，短短一段时间内起到了不错的效果，而且在大家聊天的过程中自然而然地反映出了很多小区内的矛盾和问题，这为“臭皮匠工作室”的形成打下了很好的基础。慢慢地，随着工作室的人气越聚越旺，议事的氛围越来越浓。2015年5月，“臭皮匠工作室”正式挂牌成立，拥有核心成员14人，基本以党员为主，每次会议大家都会围绕着一个核心议题进行讨论。

67岁的周新美阿姨是“臭皮匠工作室”小组的核心成员，她是最早加入工作室的成员之一，每周三的活动她从不缺席，更是践行着为民办实事的宗旨。“臭皮匠工作室让居民主动参与到社区自治管理中来，为社区自治提供有效助力。”周阿姨说，平时他们基本上是发现问题，会上讨论，马上行动，尽快解决。

比如有一次，周阿姨在小组活动时发现，都市星城社区活动室厕所的蹲坑两旁没有扶杆，老年居民，特别是腿脚不利索的，上完厕所时常站不起来，非常不便。经过讨论，小组10多位成员一致同意自己出资购买扶杆，然后让物业工作人员协助安装。“从发现问题，到解决问题，大概就只花了一个多星期的时间。小组成员每人出了5元，就把事情解决了。”事后，得知此事的李复兴曾提出这笔费用可以由居委会承担，但“臭皮匠工作室”小组成员都说不用。

还有一个故事不得不提，楼道乱堆物不仅容易产生安全隐患，更妨碍了居民正常的上下楼梯。为此，“臭皮匠工作室”成员就定期在各个楼道里巡查，并和居委会、物业相关工作人员成立了一个微信群，但凡发现哪个楼道哪个楼层有堆物，就当场拍照转发到微信工作群，并告知相关负责人。居委会和物业人员得知信息后，会第一时间处理。并将清除干净的楼道照片拍好，发回微信工作群，以便小组成员得知处理结果。如此，节省了不少中间环节，加快了处理时间，让问题得到了最快最有效的解决。