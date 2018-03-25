每个老人我都不哄，就像小孩不能逗一样

星期日周刊记者 顾筝

采访对象：李霞 职业：上海精神卫生中心老年科主任医师

“由于病情不可逆，整个社会对这个疾病有一种绝望的态度。确实，这个疾病和死亡、衰老有关，它不太明媚，也不可能充满希望。衰老、生病、死亡都是人类逃避不掉的命运，我们对此没有顺其自然的态度，总是恐惧，想着回避，其实它就像秋天会落叶一样，是最自然的生命变化。即使它无法逃避，不可逆，无法治愈，但我们还是要去思考和研究，如何让我们相对有质量，有尊严地活着。”李霞说。

李霞，上海交通大学医学院博士生导师、上海市精神卫生中心主任医师。

临床专长：老年记忆与认知障碍、老年抑郁症、焦虑症等的全程规范化诊治

门诊时间：周二下午（宛平南路600号2号楼）

周三上午（零陵路604号219室老年专病门诊）

吵着要回家乡的老人

来找李霞的都是老年人，他们不能一人前来，都由爱人，或子女陪同。

任国安已经没有自主行动能力了，女儿和保姆阿姨推着轮椅把他带进来。初春，依然寒意料峭，他穿得很厚，膝盖上搭一块毯子，眼睛微闭，像是在睡觉。

女儿任敏向李霞介绍父亲的情况：“去年6月，我回老家看他，发现情况不太对。当时哥哥还不太相信，说爸能有什么问题呢，不就是年纪大了记性不好吗？可我觉得问题没那么简单，就把爸带到上海去医院做检查。检查发现，他脑萎缩。我不知道这是不是他之前脑梗后的后遗症。反正就这么几个月来，情况越来越严重了，朋友的母亲在你这边看老年痴呆，所以介绍我也过来看看。”

任国安今年已经87岁了，早年毕业于名牌大学法律系，是一名专业律师。但现在他会说的话只有三方面的内容，一是说要回家，他在家反复对女儿女婿说，自己不能一直呆在上海，让他们买机票，送他去机场，回老家；一是说要找个女朋友，常在家对着阿姨说要和她结婚；第三就是让家人陪他下象棋，有时凌晨两三点会起床让女儿一起下象棋。

即便只是这三方面的内容，在短短的几个月时间内，也在迅速退化。“我感觉他的能力越来越下降了。”任敏说话时，一直轻揉着任国安的手，像是在安抚他。

“回怀安呀，快点。”突然，似乎假寐着的任国安冒出这样一句话，由于耳聋，他的嗓门异常响亮。

略带方言的口音，经任敏解释才得知，“怀安"是任国安出生的地方。其实，由于支边，他一直在另一座城市工作生活。但现在，当他说起要回家的时候，总是说“回怀安。”

随着记忆变化的，还有性格。

“他脾气变化了，会骂人，有时也骂我。但他心里还是最疼我的，不多骂我。”任敏接着说：“妈妈去世后爸爸一个人生活，他应该很孤独。可他正人君子了一辈子，每个人评价他，都会说他‘为人正派’。可到老了怎么这样？他有时会去抱阿姨，说要和她结婚。”

由于在门诊室呆的时间长了，任国安明显有点不耐烦，他不间断地高吼一声：“回怀安。”“走啊，戴上帽子，回怀安。”

李霞从位子上站起来，走到任国安身边，凑近他的耳朵问了几个简单的问题：老先生，你现在在哪里？现在是白天还是晚上？你有几个孩子……

任国安已不具备回答这些问题的能力，他只能说出女儿的名字，以及一再地表达自己的愿望——回怀安。

尽管如此，李霞还是在和他做简单的交流：你好，我姓李，你可以叫我李医生……

之后，李霞向家属解释：“你父亲的问题，是脑梗之后的大脑损害，像他反复重复一些话语的表现，就是血管性痴呆的症状之一。血管性痴呆的发展是阶梯式的，如果脑梗和血糖控制好，那病情就会维持在一个平台上。”

之后，李霞详细介绍了药物的使用情况，临走，任国安在女儿的教授之下，很高兴地说：“医生，告别了，回怀安啊。”

缓缓的不可逆

李霞看病，看得很慢。那天上午，19个病人，看到了下午2点半。据她的同事介绍，前一周某个下午的门诊，看到了晚上9点半。

她也会着急，叫了号之后病人没进来，她会站起，向门口走去:“哎呀，怎么回事，还要我出去叫。”

不过看病的时候，她一点也不急，看任国安的时候已经下午一点了，后面还等着好几位病人，但她还是充分地和他女儿，以及他本人沟通。

“我们这里看病看不快的，即使是交流顺利的状态，也需要花很多时间去沟通，更何况很多患者，并不能顺利交流。”

作为精神卫生中心老年科主任，李霞患者中很大一部分群体是阿尔茨海默患者，俗称老年痴呆。

“由于病情不可逆，整个社会对这个疾病有一种绝望的态度。确实，这个疾病和死亡、衰老有关，它不太明媚，也不可能充满希望。衰老、生病、死亡都是人类逃避不掉的命运，我们对此没有顺其自然的态度，总是恐惧，想着回避，其实它就像秋天会落叶一样，是最自然的生命变化。即使它无法逃避，不可逆，无法治愈，但我们还是要去思考和研究，如何让我们相对有质量，有尊严地活着。”李霞声音温和，但态度很坚定。

对于病情不可逆，她也做出了专业解释，“研究证据表明，阿尔茨海默症虽然不可逆，但如果进行早期干预，它可以是一种‘缓缓的不可逆’，就像生命一样，虽然衰老不可逆，但在整个过程中，人还是可以活得很有质量。”

前段时间，患者钟文静在丈夫的陪伴下到李霞这里复诊。一年多前，由于记忆变差，她到医院就诊，确诊为阿尔茨海默症。

通过交流及专业评估，当时李霞判定她处在病程轻中度状态，给出的治疗方案是，配相应药物，给予脑健康的指导，建议让患者尽可能保持生活的内容，喜欢或习惯做的事情可以继续，能参加的同学聚会活动也尽量参加。

“经过几次，相关检查、治疗与一些非药物干预调整完成后，我觉得后续药物与非药物的治疗只需持续就可以，就叮嘱他们一年后再来门诊。”这次复诊，给了李霞非常深刻的印象。钟文静和一年前相比，开朗许多，诊治过程中不时有笑容。她的丈夫介绍说，钟文静又能做很多家务了，重新能洗菜、切菜、洗衣服、用洗衣机，而他只要陪在旁边，承担炒菜这一类比较有风险性的事情即可。他们夫妻俩一起去公园活动，也一起去参加同学会。“邻居朋友都觉得她比以前好，还问是不是诊断错了呢？”她的先生笑呵呵地说。

而在之后的MMSE评估（简明智力评估，总分30分）中，钟文静得了15分，和一年前基本上是一样的。

“评估表明，钟文静的认知能力没有好转，但一年来也基本没有退步。她依然对新发生的事情记不住，对复杂的状况处理困难。但她的生活能力、情绪状态却有了很明显的进步。这一切是怎么发生的呢？”

李霞认为，钟文静的进步主要得益于夫妻俩的共同努力。阿尔茨海默症患者虽然记忆力差，但并不是一点技能都学不会，只是需要更耐心地指导，更多地尝试。钟文静的先生一点点引导她去做事情，回复原来的生活方式与社会交往，这样，她就慢慢变得自信开朗起来，心情好，恢复生活能力与社会交往就更顺利了，她的认知障碍也能稳定下来。

“很多时候，人们陷入了这样的误区，认为生了阿尔茨海默症，就是不可逆转，就是没有办法了。于是患者早早地就被放弃了，甚至家人因此不带患者就诊。另一种情况就是家人觉得患者得病了，就是没有能力了，任何事情都为他包办，任何活动都不让他参与。其实，尽管还没有逆转的办法，但尽可能延缓认知退化的进程，学习和维护生活功能，减少抑郁等精神行为问题是可以努力做到的。钟文静的事例能鼓舞阿尔茨海默病家庭。患了这个病，记忆能力也许不会回到从前，但生活功能却能一定程度地恢复，生活质量也可以不错。”

生命逆向走向了婴儿期

李霞在看病的过程中常常认可患者的能力，并鼓励他们发挥出自己的价值。

一位老先生，很瘦，打扮清清爽爽，话很少。女儿说他：胃口，精神状态都还不错，但就是没有精神寄托，每天只能睡觉。

李霞对他说：“我昨天没睡好，心里有一些关于科室管理的烦恼。下次等我没有门诊的时候，我可不可以向你咨询，请你指导我一下。”

女儿说爸爸以前是做管理工作的，特别廉正，领导把好几个新厂的筹建工作都交给他做。

“是啊，所以我要请他发挥他的长处，上一次来看门诊的时候，他无意中给了我一点建议，我觉得特别有用。所以我很希望他能帮帮我。”李霞说。

“你是不是在哄那位老先生？”门诊结束后，记者好奇地问。

“不是。所有的老人我都不哄，他有他那一层面的尊严，就像小孩子不能逗一样。人生病了，但他还是有自己的价值，我们不能说‘你都老了，你生病了’，然后包办了他所有的事，看起来是在关心他，但其实是把他归入了另一类人群中，是预设了老人不能成为独立，有尊严，能做决断的人。”

在疾病的影响下，变化的不止是记忆，认知能力，甚至还有性格。

一位阿姨絮絮叨叨地压低了声音和李霞说：春节的时候，有个人特别坏，她一直在我耳边说我坏话，她……

李霞耐心地听着她说，然后回应道：“我知道，这种人特别坏，遇到这样的事情是很生气，很难受。放心，我是来帮你的。如果你身体不好，那些坏人就得逞了，我会帮你开一些药，它可以帮你提升身体的正气，身体好了，那些乱七八糟的声音就不出来了。”

阿姨的女儿在旁边说：“我妈妈很奇怪，像有妄想症一样，在家总是说阿姨是被收买掉的，给外孙女洗澡也会说，现在的人很坏，会偷拍的。”

李霞向她解释，她母亲的病情确实会让她有妄想状态，耳边总是有声音，这部分可以用药物来控制。“对于她所说的，你要表示同情和理解，因为对她来说，是真的事情，她很烦恼。”李霞给了患者的女儿建议。

感觉患了阿尔茨海默症的亲属变了性格，是很多亲属的困惑，“他怎么变成这样一个人？”他们常常这么说。

对此，李霞有自己的理解。“当把这疾病看成，是生命逆向走向了婴儿期，那就很容易理解了。小孩子会有各种鲁莽，不为人考虑，孩子气，不知深浅，会闯祸，在社交中不懂礼貌……我们能理解小孩，其实就能理解老人，他们得病之后就是慢慢地回到了婴儿状态。而在整个过程中，当发现自己的能力不如以前时，患者本人是非常恐慌的。”

做老年科医生十多年，李霞接触了太多阿尔茨海默症患者和家属，也亲眼看着一些患者从四岁的认知发展为只有半岁，但她还是没有那么悲观，她说：“希望整个社会不要把老年看得那么绝望，把这病看得那么束手无策。很多事情，并不是非黑即白的。”

（为保护患者隐私，涉及人物均用化名）