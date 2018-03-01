长三角地区应届生招聘会昨举行-2万多岗位吸引1.3万人进场应聘

晨报记者 谢克伟

本市历年来最大规模的长三角地区应届生招聘会昨天在上海展览中心举行，活动吸引了包括上海、浙江、江苏、安徽等地的1.3万人“赶集”，其中应届高校生逾9000人。市人才服务中心相关负责人称，此次招聘会，参招单位达到1000家，推出岗位2万余个，无论是推出的岗位数、参招单位数，还是前来“赶集”的学生数，都是历年来最多的。

就业情况：

从事自由职业人数增加

相关部门人士称，近年来应届生从事自由职业的人数正逐年增加，估计今年可能达到3－5%。应届生从事自由职业主要做的是项目开发、音乐制作、创业和广告策划、健身教练等等。“越来越多应届生不拘泥于只为一家企业打工，而是更想释放自我，为自己创造和搭建更大的发展空间和舞台。”

小王是上海大学今年毕业的应届生，他学的是计算机，从大三开始，他或在网上寻找或通过亲朋好友、同学介绍，承接相关的开发项目。昨天他来到招聘会现场，一方面是看看招聘行情，更重要的是想建立相关的业务联系。“应聘不在于一定要入职，可以是项目合作，也可以是短期聘用。”小王表示，他不想“吊死”在一家单位，他想从承接项目起家，形成独立、个性化的发展空间和道路，为今后做大、做强自己的产业做铺垫。

就业数据：

今年毕业人数创新高

据透露，今年本市高校应届生毕业人数近19万人，较去年增加3000人左右，创近年来新高。该毕业生人数包括大专、本科、硕士和博士毕业生人数。今年全国高校应届毕业生人数同样创近年来新高。

为了应对今年大量应届生就业，人保、教育等部门已经并且正在密集举办多形式的招聘活动。估计仅市和区的人才中心今年全年就将举办超过80场的招聘活动，教育系统包括各大高校举办的招聘活动全年将超过1000场。市人才服务中心这位负责人表示，今年的就业形势依然严峻，希望应届生先就业后择业，在就业的道路上逐步成长发展。