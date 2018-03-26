上周末顾村公园游园人数破30万

晨报记者郁文艳报道 截至昨天闭园，顾村公园入园人次达到162137，双休日游园人数总和达302263人次。园方提醒，如果没有大的风雨，樱花花期可以持续到清明节，所以，还有10余天时间，有条件的市民务必错峰游园。

昨天上午9点左右，公园进入游客入园高峰，周边道路也开始拥堵，沪太路、镜泊湖路等堵得一动不动。轨交7号线往顾村公园方向挤满了人，等到达顾村公园站，乘客蜂拥而出，整列列车几乎变成了空车。不过，由于公园面积较大，园内秩序有序，但午餐时间，厕所、小卖部、烧烤区、美食区人流较为集中。

宝山交警继前天之后，再次实施了各项限流措施。交警方面提醒，公园1号门停车场饱和时，将封闭1号门入口，沪太路南向北车辆禁止左转等。公园3号门停车场饱和时，将实施沪太路南向北镜泊湖路禁止左转措施，请下周末计划前往公园赏樱的游客注意路况。

此外，昨天，辰山植物园、上海植物园、大宁公园等游客也都较多，达到两三万人次。