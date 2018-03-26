地铁医生：从修故障到消隐患-陆鑫源18年来完成20多次技术攻关，自主研发在线监测系统

见习记者 荀澄敏

从检修工到高级工程师、从职校毕业生到硕士研究生学历、从普通工人到管理层，“80后”的陆鑫源从事地铁通信信号工作18年，真正践行着从“工人迈向大师”的跨越式发展。近年来，陆鑫源还获得了“上海工匠”荣誉称号、上海市科技进步三等奖等、“上海市五一劳动奖章”等。

目前，身为上海地铁维保公司通号分公司设备管理部副经理，陆鑫源管理着上海地铁最核心的信号系统，由于国外引进设备的某些技术保密，时常导致相关工作难以展开。这些年来，陆鑫源通过日积月累、所见所学、不断创新，完成20多项技术攻关项目，在国内外期刊发表中英文论文十多篇，获得中国专利10项，为设备国产化奠定了基础。

平台配套“单兵视频系统”

“金运路站，昨天某列13号线列车疑似故障的板卡，现在调测正常吗？”刚到地铁梅陇基地上班，陆鑫源的第一件事便是打开“单兵视频系统”，通过对讲机和实时直播技术，跟13号线金运路站的随车技术人员对话，远程了解前一天的系统故障排除情况。随即，技术人员身上的摄像头扫过列车机柜，用对讲机回答：“一切正常。”

原来，前一天地铁运营结束前，“智能运维平台”对13号线的某一节列车上的“板卡”发出了橙色警报，设备可能处在“亚健康”状态。13号线技术人员在凌晨上班后，第一时间解决了这个问题。隔天陆鑫源又对这一预防性维护情况进行了复核。

这套行业首创的“智能运维平台”，是陆鑫源带领团队自主研发的一套系统，主要是为了能把“问题”控制在萌芽状态，在每一个地铁车站里安装1500个智能采集点、每列地铁要安装450个智能采集点，按照不同设备的运营状况和可能出现的隐患趋势，发出相应的橙色、红色警报，大大降低了出了问题再抢修的情况。

即便“智能运维平台”在地铁运营期间发出了警报，陆鑫源和其他维修技术人员也可以随时打开覆盖了上海所有地铁线路“单兵视频系统”，更快、更准确地解决问题。以往地铁运行当中遇到“疑难杂症”，维修人员都要第一时间赶赴现场，但通勤路上也不免会耽误时间，现在完全可以做到实时抢修。

“过去，我们搞地铁维修工作依赖的是经验，现在把经验变成了计算机代码，这样可以增加地铁运行的稳定性和安全性。”陆鑫源说，目前这套系统正在13号线上进行测试试点，年底将推广到12号线和16号线。

18年来培养千名操作能手

18年来，陆鑫源每天手机不离身、24小时开机，随时准备赶赴现场；上班总是背着双肩包，里面装有电脑、70多G的数据、万用表等；日常工作中，总是把工作手册记录得满满当当，他把经验编成了2部教材，培养了超过1000名操作能手；还为杭州、南京、沈阳等同行培训，提高维修能力……

在陆鑫源看来，地铁维修的工种就好像是“神经科医生”，控制着全上海地铁每一个班次的安全运行。从“信号指令”到“实际运行”，为了真正弄懂大大小小的各种问题，陆鑫源始终扎根一线，从掌握轨道电路、信号机和岔道基本技术开始，逐步掌握数字轨道电路、数据传输系统、无人驾驶和设备健康管理等世界先进技术。

随着上海地铁延时运营和列车增能，每天晚上留给检修和保养的时间变得非常少，而每年大修改造的线路也逐步多了起来。2号线是较早期的地铁线路，其设备设施投用时间长，车地通信系统时常突发异常，为减少运营风险事件的发生率，陆鑫源带着团队历时4个月，徒步勘查里程数超过1000公里，试验改进达79次，从掌握设备的设计要素和规格，到攻克专用抗干扰检测技术，最终设计出了与国际领先水平相较的监谐振质量测电路，为企业节省了百万余元的维护资金。

建团队确保维修安全有效

“上海地铁用20年时间，走过了西方地铁百年的发展历程，目前总运营里程已经是世界第一了。”陆鑫源把自己的成功，归结于赶上了最好的时代，“对维保工作人员来说，技术是需要不断学习、与时俱进，因此我们还自主开发了在线监测系统和大数据分析系统，把故障消灭在隐患阶段。”

信息技术的日益发展，让陆鑫源感同身受，回忆刚参加工作那会儿，地铁信号系统都是欧美进口的，一心想跟老外学技术的他，总是处处碰壁。于是，每天晚上调试的时候，陆鑫源都会把所做的操作与设备的反应记录下来，反推出一些代码的含义。在1个月的时间里，靠着偷师学艺和反复推敲，终于明白了调试的原理和套路，连老外都被陆鑫源的精神感动了。项目结束后，老外还高薪邀请陆鑫源去他们公司工作，他当时就婉拒了。

“我总觉得是上海地铁培养和成就了我。”18年来，陆鑫源从小跟班成长为独挑大梁的骨干，如今转型管理的他，又组建了“技术革新工作室”。虽然现在地铁的安全运行依靠的是高科技设备，但难免会遇到各种故障问题，因此陆鑫源总是与一线员工探讨改进思路，在原有基础上的改革延伸到自主装备研发，实现技术攻关、设备维修、工艺升级等诸多领域的全面覆盖，确保一线维修工作的安全有效。