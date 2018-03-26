记者实地探访龙井村，与茶农、茶商、茶叶从业者一起探究-天价龙井是怎样“炒”出来的

晨报记者 谢竲 吴正彬



清明前夕，春风送暖，又到了茶客们“惜无一斛虎丘水，煮尽二斤龙井茶”的时节。自上周起，今年“头茬”西湖龙井已陆续于全国各地“抢鲜”上市，网上的预售更是如火如荼地开展着，消费者们对每斤数千乃至破万的价格似乎也习以为常。但是这些价格高企的龙井茶是怎么“炼”成的呢？价格构成是怎样一步步节节高呢？

晨报记者于春分时节亲赴位于杭州西湖风景名胜区的“茶乡第一村”——龙井村，走访当地茶农、茶商及相关业内人士，了解了西湖龙井“金字塔尖”的价格背后的那些事。

现象：

顶级龙井每斤三五万

自本月上旬起，各大网购平台的龙井新茶预售已悄然启动，主打的多为每斤数百至上千元、价格亲民的产品为主，不过高价茶的“踪迹”也并不难觅，记者在多个知名绿茶品牌官方旗舰店中看到，注明“狮峰山精品头采”的西湖龙井售价8800元/150克，描述中包含“狮峰龙井”、“老龙井1568群体种”、“明前头采”等字样的礼盒中不过装了100克茶叶，价格却报至9800元，从月销量来看，已有数十名消费者订购。

在如今的市场上，几百元一斤的龙井茶也客源不断，部分高档狮峰龙井礼盒的价格也基本在每斤万元上下，而顶级狮峰龙井售价可达每斤3-5万元。

产地：

狮峰山上也有区分

在以龙井为名，更以龙井出名的龙井村，记者采访到了杭州西湖龙井茶核心产业区商会秘书长赵宏权，“龙井的范围太大了，只要符合相应的炒制工艺，其实都可以被称为龙井茶。”据悉，目前龙井茶主要可分西湖、钱塘、越州三个产区，只有在西湖区这168平方公里的区域内制成的扁形绿茶，方为“西湖龙井”。而西湖产区又被分为囊括了狮峰、梅家坞等地的一级产区，以及以龙坞、转塘等地为主的二级产区，一级核心产区内的“狮、龙、云、虎、梅”更是驰名中外，“可以说最好的龙井出自西湖，最好的西湖龙井自然要数狮峰龙井。再加上气候条件、采茶时间等因素，这其中的价格，可能要相差数百上千倍。”

都说“天下名茶数龙井，龙井上品在狮峰”，狮峰山上出产的龙井茶还有什么讲究吗？

“你看这一片都是狮峰山的茶树，我们村里的茶园基本都在这里，大家都知道狮峰龙井好，但其实狮峰山上也要分的，白砂土的肯定比红黄土的好，而山头、气候不同，茶叶的品质也有区别。”采访途中，记者偶遇的当地茶农老何表示，去年冬天下了一场雪，之后也没有倒春寒，今年的春茶品质相较往年会好上不少。此外，由于光照等原因，山体阳面产出的茶叶好喝又好看，品质要优于阴面，而接近主干道的茶田相对更容易接触到汽车尾气等污染，不及位置略靠上的茶田，“一定要说最最好的，你要么去胡公庙后面看看，那里离乾隆‘十八棵’最近，名气响、噱头足，能卖出的价格肯定也会更高些。”

渠道：

有客户，茶农自售也有高价

在狮峰山阳坡上的茶田里，记者走访了几位正在忙碌的茶农。据悉，相较于各大茶叶品牌企业，龙井村村民自产自销的狮峰龙井普遍要便宜不少。不过，也有一些茶农能够一直保持以较高的价格出售，有的价格甚至已经接近企业售价。

老何告诉记者，和龙井村的大多数茶农一样，他们家每年也会自己销售一部分成品茶叶，即卖给前来踏青游玩的散客。“自己卖的话利润更高，毕竟茶商是批量收，价格会被压下去。不过卖给散客也很难卖出高价，就比如说我们家卖的明前茶，一般都是2000多元一斤卖出去的，如果能卖到3000元一斤就已经算是比较好的了，报价太高的话，游客八成就上别家买了。毕竟大家是邻居，同时也是竞争对手。”

同时老何还透露，茶农自己销售的茶叶能否卖出高价与诸多因素相关，最主要的就是客户群体和住宅位置。“比方说有些人家在外面认识的人比较多，陆续积累的客户群体都是些老板之类的，那么他们家的茶叶就肯定好卖，基本上每年都会有人出5000、8000元甚至更高的价格预订，自家茶园的茶不够了还能以稍低一些的价格收购邻居的再出售。”而另一个重要因素就是“地段”，如果农户家刚好靠近主干道，甚至旁边还有空地做停车位，招揽顾客也就更方便，“茶价自然也开得不会很低，而我们这种住在半山腰上的就没有这个优势”。

成本：

采茶工等开销都在上涨

正如老何所说的，大多数茶农自己销售茶叶是很难卖出高价的，最多就比茶商的收购价高出两三百块，因此一些茶农为图省心，也会把采下的青叶直接卖给收购点，自己省去了加工工序。在龙井村里的一个青叶收购点门口，记者遇到了一位将刚采的青叶上交的茶农老余，称了分量，登记了姓名，老余提着空空的茶篓，慢悠悠地走回了半山腰上的住处。

午饭时间刚过，十来个采茶娘从后院走出来，戴上了草帽向不远处的茶园走去。老余家每年都会从江西、衢州等地招一批采茶工，包吃包住之余，还得提供来回路费，“一个人200元车钱，每天的工钱也要100多元，之前是只要有张床睡觉就行，今年还专门给她们搭了板房，装了热水器，请了小姑子专门来帮忙做饭，就这块开销一年就得两万多呢。”

女儿女婿都在城里工作，这是一户只有一对老夫妻的茶农家庭，见老伴回来了，杨阿姨赶忙招呼着他去吃午饭，自己则哄着一岁多的外孙睡午觉。“老头子以前都自己炒茶，也是在炒茶比赛里拿过奖的，现在么一是辛苦，四五斤青叶只能炒一斤成品茶，二也要帮忙带孩子，这不，来不及炒的青叶就交到收茶点去。”

而企业收茶点的价格也算是“良心”，若是比普通明前茶更稀有的“春分茶”，算下来也就比卖给散客的成品茶低200余元。杨阿姨打算周末游客多的时候再试试去招揽新客户，以防清明过后价格“跳水”，“懂茶的人都知道，现在的新茶都是最好的那一批，闻得出来，也喝得出来。过了清明雨前茶大批量上市，好茶品质不变但价格每天都在变，往往要跌上三分之一甚至一半。”

要冒这样的风险，全都卖给企业不是更好吗？“那也不行，企业也不是每年都来我们这里收，或是每年都收那么多，我们还是得有些危机意识，尽量积攒自己的老客户。”老余家今年炒好的新茶暂时分为“头茶”和“普通明前茶”两种，已经给老客户快递去了不少，售价在3000元和2700元左右，如今两袋新茶只各剩下半袋。

“去年有个茶商来我这里，品了之后觉得不错就买了，我也是3000元一斤卖给他两斤头茶。今年他又回来收茶的时候还跟我说，他拿到其他地方去卖，告诉别人是正宗的狮峰龙井头茶，听说都是都抢着要，最后卖到了8000、10000元一斤呢。”不过一个转手，两斤狮峰龙井就能赚上近万元，可见客源、销售渠道、销售手段等的重要性。

工艺与噱头：

附赠茶勺茶经虎跑水

在西湖龙井狮峰山炒茶中心里，来自安徽的黄阿姨在炒茶锅前正襟危坐，带着白色手套的右手不断翻炒着茶叶，5分钟后将茶叶盛出，随即又开始了新一轮“辉锅”，“主要要注意的是手法要轻，控制好温度”，已经有20年炒茶“工龄”的她每年3月至4月都会来到龙井村炒茶，忙的时候除了午饭时间，从早上7点起，一坐就是12个小时。

“其实炒茶真的很辛苦。”炒茶中心的负责人告诉记者，传统龙井炒制有“抓、抖、搭、拓、捺、推、扣、甩、磨、压”这“十大手法”，需要极有经验的师傅才能掌握其中技巧，炒茶锅虽然看似温度不高，但其靠近底部的位置可达80℃，炒茶工的手掌上大多布满了水泡和老茧，“普通的炒茶工一个月的收入在1万元以上，如果是炒茶大师或是炒茶王，5万元以上的也很正常，今年的炒茶大赛会在梅家坞举行，比赛炒出来的茶叶价格也都不低，基本在5位数以上。所以成品茶如果是用手工炒制的，人工成本其实非常可观。”

有业内人士向记者透露，如今在市场上流通的高端茶叶大多出自各知名茶叶企业，主要是因为其在茶叶品质的把控上还是有更高的要求和标准。此外，相比在农家收购的散装或是简易包装的西湖龙井，高价西湖龙井多以礼盒形式出售，以前文提及的9800元100克的狮峰龙井礼盒为例，除了陶瓷罐、实木礼盒和高档绒布袋的包装外，还随茶附赠了茶勺、茶经和虎跑冷泉水，以达到“龙井茶，虎跑水”这一“西湖双绝”的高度，“高档西湖龙井作为茶中的‘奢侈品’，很大一部分是作为礼品赠送的，在包装和‘噱头’上也有颇多的讲究。很多顾客出于商务馈赠等原因，买茶就是挑贵的买”。