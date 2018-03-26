第四届“新闻晨报杯”上海市初中生作文实践活动颁奖典礼举行-思维品质会让笔下文字更有力量

晨报记者 崔翼琴

精彩作文源于生活，生动素材来自实践。为继续鼓励广大青少年积极实践、热情写作，由新闻晨报主办、华东师范大学语文教育研究中心指导、精锐教育协办的第四届“新闻晨报杯”上海市初中生作文实践活动上周六举行颁奖，800多名作文高手脱颖而出，获得各大奖项。

活动规模创历年新高

本届活动历时4个月，参与人数突破7万，参与学校遍布全市16个区，网络投票数超过200万，新闻晨报写作实践基地学校增加至73所，经历了校园实践、网络实践和现场实践三个阶段。值得一提的是，本届活动的专家顾问团成员语文特级教师姚为洲老师、初中语文教研专家陈兆施老师、中考语文研究专家任其斌老师和洋泾中学东校校长杨华等深入多所基地学校设坛开讲，致力于推动“作文清朗之风”吹拂申城校园。

刚刚颁布的新课标要求学生在“真实的语言运用情境”中学习语文，活动指导单位华东师大语文教育研究中心常务副主任王意如教授评价说，本次作文实践活动的意义在于引导学生进入“真实的语言运用情境”，真正写出自己的思想。

语言要靠思维品质来支撑，写作动笔之前，不要先在脑子里出现平时作文训练的套路，而是认真想一想自己对这个问题是怎么看的，为什么这么看，有哪些理由。如果是记叙文，同样要想清楚，讲一件什么事，哪些细节特别重要，传递给读者的信息、情感如何表达，经得起考问，才有思维含量。

王意如教授勉励中学生，无论未来从事哪种职业，思维品质永远是重要的。这样会使笔下的文字更有力量，更有逻辑，也更能打动读者。

写作要有构思要亮观点

上海外国语大学附属大境中学校长卢起升说，写作是一种严密的思维活动，要“有构思”、“亮观点”，在写作中要赢得阅读者的认同，它可以提升辩证思维水平，帮助我们多角度思考问题。而通过持续写作的积累，作者会形成一种独特的眼光去感知现实的世界和未知的世界，它既可以分享别人创造的成果，也可以享受自己创造的快乐。

本届活动“口语达人”荣誉称号得主进才中学北校王嘉琦在现场分享，她认为好文章要带有一定的真实性，这才会让人感同身受，这是文字最大的魅力。在亲身实践的基础上，运用比喻、想象等修辞手法，可让整篇文章更生动、易懂，而且带着对生活的总结和反思。“岁月磨炼后重新拾起属于我们自己的快乐、友谊、天真时，相信依旧感动于此。”

[获奖名单]

此次活动共有5名学生荣获“写作之星”荣誉称号，9名同学荣获了“口语达人”荣誉称号，活动分别评选出一二三等奖、优胜奖、鼓励奖等其他奖项。

“写作之星”荣誉称号

王籽辛 崇明区实验中学

杨子仪 文来中学

陆亦乐 交华中学

赵越懿 青浦区实验中学

徐伊芃 育秀实验学校

“口语达人”荣誉称号

马 林 进华中学

王天阳 民乐学校

王嘉琦 进才中学北校

劳雨涵 建平远翔学校

陈 石 文来中学

周谈昕 文来中学

赵旭毅 宝山实验学校

徐 欢 新华初级中学

崔陈好 新竹园中学

第四届“新闻晨报杯”上海市初中生作文实践活动获奖全名单，详见新闻晨报教育官方微信“上海升学”，请扫描下方二维码关注查看。