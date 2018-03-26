四校自招校园开放日昨举行，“名师课程”精彩不断-数学课上讲何为“聪明” 化学课教学生做润唇膏

晨报记者 李星言 朱晓芳

实习生 包艺池

昨天，上海中学、华东师大二附中、复旦附中、上海交大附中分别举行校园开放日活动，本市普通高中提前招生录取自主选拔工作，由此拉开序幕。“四校”昨天各展所长，让学生和家长体验特色课程、激发创新潜能。

名师与学生零距离对话

下午四点，华育中学的一位初三男生和妈妈一起，有说有笑地走出上海中学的校门。在他看来，这一天过得很充实，他参观了校史陈列室，还到科技、工程等创新实验室进行了体验活动，还体验了上中“慕课”学习、体育运动体验与艺术品鉴等丰富多彩的活动，“有位戏剧艺术老师的分享非常精彩”。

华东师范大学第二附属中学昨日到场人数约1200人，且允许冲考。4：00，等待冲考的家长就已开始排队，8：00校门外已经人山人海，站满了家长学生。

8:20-11:20为综合素质测评阶段。第一场为选择题，从8:20-10:20，共有142条选择题，涵盖了语数英史政音美等各方面知识，且今年采取做对得分，不做零分，做错扣分的形式，避免了运气得分，让不少同学出来后都开玩笑称自己可能为负分。第二场为时1小时。考了一篇不超过300字的语文作文、一篇英语作文、一篇英语阅读、三道数学解答题。

家长们则在9:00参加了学校的综合报告，主要介绍了学校特色、校园文化。中午学校食堂开放，学生反映伙食很不错。

下午，华东师大二附中展开了名师课堂的活动，《今天我们一起读〈共产党宣言〉》、《诗画地理之丝路》、《从图文互证看社会转型》、《遗传学家孟德尔的研究故事》、《她改变了英国——一位女王的传奇》、《游戏与数学》《化学趣味实验》 等，21位名师登临讲台，与参加开放日活动的学生们零距离对话。学生们可以选择自己感兴趣的课程并参加，数学课上老师并未就单一数学题讲解，而是给同学们解释了何为“聪明”，历史课上讲了英女王伊丽莎白一世，化学课则直接锻炼了学生的动手能力，教做了润唇膏和指甲油。

值得一提的是，华东师大二附中昨天有近百名在校学生加入到学生志愿者行列，他们既做引导者、讲解员，又当辅导者、互动伙伴，在学校文化和特色课程宣讲环节，面对同龄人，该校社团以及各特色实验班的学长学姐的代表纷纷登台，从他们的学习和生活的视角畅谈在二附中的学习体验，现场气氛相当活跃。

学生自主设定发展规划

复旦附中在网上申请环节，就要求报名学生自主提供设定的发展规划，选择初步的专业兴趣方向或领域。而在昨天的校园开放日中，学校也结合学生自主选择的特长特色进行，体现“综合全面、各学段（尤其是初高中、基础教育和高等教育）一体化个性化培养”的理念与实践。比如通过对高中科创活动的实际了解和案例展示，学生可以选择两个以上的研究型学习专项进行体验互动；通过高中学业发展规划的介绍和具体的慕课学习线下活动，让学生有机会和老师进行面对面沟通；此外，学校还精选多项社团活动向初中学生开放。

交大附中开展的体验式活动包括实验班体验活动、拓展型社团体验活动等。前者由高一实验班学生团队自主安排开展，内容包括创新性理化生实验、学生生涯宣讲、智能工程展示等16大项32小项体验活动，旨在让参与的初三学生感受个性化、多层次、宽领域的多元学科魅力。而拓展型社团体验活动由各大学生社团组织，包括机器人社、热点辩论社、社会视窗社、学生公司社、模拟政协社等在内的41个社团纷纷呈现出自己的亮点。