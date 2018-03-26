网上下单，楼下发货-新零售开创新物流时代

江一

当网购逐渐成为日常，你是否想过，有一天在网上下单，随后就能收到来自周边实体店的配送？

这样一种新物流模式，菜鸟已经实现了。近日，菜鸟网络宣布将“门店发货”模式进行升级，从早前国内一线城市拓展至全国30多个大小城市，消费者最快只要2小时就能收到商品。

从传统“漫长的”集中仓储发货，到如今“分钟级的”门店前置仓，在其背后，我们看到的是新物流模式的开启。

像订外卖一样来购物

新零售的核心是要打破线上线下间的壁垒，而菜鸟“门店发货”的新物流，正是保持着这种思路，让消费者能够像订外卖一样购买日常用品。

所谓“门店发货”，就是说当消费者在某品牌天猫旗舰店下单之后，菜鸟的智能算法会把订单消息推送到距离收货地址最近的线下门店，然后对商品进行库存锁定，同时分配就近骑手前来取货完成配送。

对消费者而言，他们不仅可以选择极速送达，还能预约特定时间段来送货，对商家而言，他们也能借此机会盘活线上线下的库存。

试运行以来，“门店发货”的模式卓有成效。以屈臣氏为例，今年1月份，天猫、菜鸟与屈臣氏联合推出了该项服务，并在上海、广州、深圳、杭州等地进行试点，据菜鸟提供的数据显示，门店发货的订单已经增长超过10倍。

菜鸟网络项目负责人李望中表示，接下来各类服饰鞋子等品牌，只要在天猫上有旗舰店，线下又有连锁店，都可以加入进来。

从传统到新的改变

在以往的网购经历当中，看不到实物、等货时间长、不方便收货等问题总是不可避免地困扰着广大消费者，但从此次菜鸟“门店发货”的模式来看，这些传统物流身上的“顽疾”都可以被根治了。

一方面，消费者的购物体验将变得越来越灵活，他们能够在线上预约最方便的送货时间；而另一方面，消费者的购物行为也将因为新物流模式的诞生而发生改变。

比如从前想在网上买双鞋，很难知道它的尺码是否合适自己，但通过“门店发货”，消费者就可以先在网上下单，随后到就近实体店进行试穿，一旦发现不合脚，则可立刻将商品退回，从而提高交易效率。

“门店发货”模式，让每家店都变成了前置仓，不仅节约了成本，更让商品离消费者更近了。

为了实现从“传统”到“新”的升级，菜鸟网络克服了不少困难，除了技术上的研发之外，品牌方自身是否做好充分准备，也成为了影响“门店发货”模式效率的关键因素。

一般来说，同一品牌的线上店铺和线下门店都有两个独立团队在运营，如果要实现“上下结合”，则需要品牌商将门店库存和渠道价格等方面都做到协调统一。

新零售开创新物流时代

除了菜鸟网络此次的“门店发货”，盒马鲜生的30分钟极速送达，和天猫超市的生鲜1小时送达，其实都是新零售下的产物，而在他们升级的背后，反映出的是新物流时代的开始。

据2017年中国即时物流行业研究报告显示，我国当前即时物流行业订单量保持连续增长，并预计将在2018年超过120亿。其中，外卖仍然是主要发力点，但随着消费者对商超和生鲜需求量的逐步增加，即时在这两方面领域的渗透率会越来越高。

在商业创新氛围浓厚的上海，这种新物流模式升级的体现就更明显了。

盒马鲜生的第一家门店就开在上海，承诺3公里内半小时送达，而天猫超市则主要将便利店纳入了前置仓的范畴，预计今年上半年将“1小时达”开进全国20个城市。

这些都是将门店变身前置仓的做法，与之相比，如今的菜鸟则将前置仓范围进一步拓展到了其他品牌，并包含更多除了食品饮料以外的日常用品。

即时的渗透率越高，也代表着新零售的一种速度，但新物流追求的不单单只有快而已。

李望中表示，消费者的购买场景是多样化的，未来的物流服务，应当是依据消费者和商品品类本身的诉求，来指定更有针对性的解决方案，做到在效率、成本和时效三者上的均衡。