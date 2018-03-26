徐惠芬

世界上有两个国家离婚是不合法的，一个是梵蒂冈，另一个就是菲律宾。

不过，菲律宾正朝离婚合法化迈进。上周，菲律宾众议院通过了离婚法案，接下来，只要参议院投票通过，再由总统杜特尔特签署法令，法案就可生效。

菲律宾不能离婚吗？菲律宾总统杜特尔特不就是离婚的吗？严格说起来，杜特尔特不是离婚，而是婚姻无效。因为在菲律宾，离婚是非法的。

作为一个传统的天主教国家，菲律宾是没有离婚的，如果夫妻两人实在没办法一起生活，只有分居或者通过公诉人提出婚姻无效。

分居之后不能再婚，办了“婚姻无效”则可以再婚。但婚姻无效的条件很严苛，代价也很高，时间长，费用高，被认为是属于有钱人的特权。要想婚姻无效，走个程序短则1年，长则10年，最低费用也要4800美元。

菲律宾人均 GDP 一年也才3000美元左右，所以中下层老百姓一般不申请婚姻无效，而是直接分居，甚至有极端“买凶杀人”的，在菲律宾有这样的笑话:雇个凶手杀人，都比走个婚姻无效程序来得便宜，还快。

所以，菲律宾的“离婚率”是很低的，差不多1亿人口每年“离婚”１万对。

但“离婚”的人少，不代表“问题家庭”少，尤其对于菲律宾这样一个海外务工群体庞大的国家来说，夫妻感情破裂的真不少。

菲律宾是劳务输出大国，大约有1000万人在海外务工，约占人口的十分之一。聚少离多是菲律宾家庭的普遍现象，由此引发的婚姻破裂也很常见。所以，近年来，让离婚合法化的呼声在菲律宾越来越高，也是十分自然的。

事实上，自1999年开始，菲律宾就开始尝试使离婚合法化，但遭到了菲律宾天主教会极力反对。这次众院通过的离婚法案，也遭到了天主教会坚决反对。按照教会的说法，议员应考虑轻易草率离婚所造成的“社会成本”，包括影响离婚家庭子女的健康成长。

虽然阻力重重，但在许多人看来，离婚在菲律宾合法化只是时间问题，即使这次菲律宾没能通过离婚法案，随着越来越多民众支持离婚法案，菲律宾会和马耳他及爱尔兰一样，最终走上离婚合法的道路。

以天主教徒为主的马耳他也是直到2011年才使得离婚合法化的。当年，马耳他通过公投支持离婚法案，曾在菲律宾国内引起强烈反响；而爱尔兰经过10年的争论，最终在1995年通过民众公投支持离婚合法化。

虽然在马耳他和爱尔兰离婚不再违法，但这两个国家的离婚率在全球还是很低的。而这也成了许多菲律宾人支持离婚法案的原因:离婚合法化不会让家庭破裂，但可以解决不能离婚带来的畸形关系。不知，“婚姻无效”的杜特尔特总统是否也这么看，会否给离婚法案亮“绿灯”。