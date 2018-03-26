日本版“海军陆战队”明日建成

张旌（新华社专特稿）

日本版“海军陆战队”、陆上自卫队下属的水陆机动团将于27日正式建成，规模约为2100多人。同时，陆上自卫队将新设统一司令部“陆上总队”，统领5个方面队，负责与海、空自卫队和美军协调。

2013年12月，日本首相安倍晋三政府在新修订的《防卫计划大纲》和《中期防卫力量整备计划》中提出组建水陆机动团，执行夺岛任务。水陆机动团自组建之初就备受关注。作为日本版“海军陆战队”，水陆机动团被视为日本在更大范围夺取制空制海权的关键一步。

经过多年筹备，这一日本版“海军陆战队”将于27日正式建成。水陆机动团人员规模为2100多人，分为两大联队。

水陆机动团司令部设在九州地区的长崎县佐世保市陆上自卫队相浦驻屯地，部分兵力和配套设施部署在相浦驻屯地东南侧的崎边地区。在相浦驻屯地与崎边地区之间，是日本海上自卫队佐世保基地和美军佐世保基地。

人员构成方面，水陆机动团将以2002年成立的陆上自卫队“西部方面普通科连队”为基础，形成由团本部、水陆机动连队、水陆两栖战车部队、特科部队、侦察部队、设施部队、通信部队、后方支援部队、教育部队组成的水陆两栖综合作战部队。

这一部队计划配备30辆进口的AAV7水陆两栖战车。这一车型要在日本公路行驶，必须经过改装。

不过，由于AAV7水陆两栖战车的制造商英国航空航天系统公司位于美国的承包商发生火灾，零部件短缺，战车不得不推迟交付。现阶段，水陆机动团只有12辆AAV7水陆两栖战车。

另外，水陆机动团计划配备“鱼鹰”运输机。但由于这款机型近期接连出事，出于安全考虑，具体部署时间尚未确定。

除建成水陆机动团外，陆上自卫队另一“大动作”是设立统一司令部“陆上总队”。按日本媒体的说法，这是日本自卫队1954年建成以来最大规模的改组。

“陆上总队”司令部将设在位于东京都和埼玉县的朝霞驻屯地，规模为180人左右。建成后，“陆上总队”将统一指挥北部、东北和东部等5个方面队，与海上自卫队和航空自卫队以及美军协调。

这意味着陆上自卫队指挥权将改为“一元化”。先前，陆上自卫队各方面队分别与海、空自卫队和美军沟通协调。

另外，“陆上总队”将建立日美共同部，设在位于神奈川县的驻日美军座间基地。