中毒俄罗斯前特工的朋友称其曾写信给普京，寻求特赦并获准回国-俄罗斯称根本不存在前特工“求赦信”

陈立希（新华社专特稿）

俄罗斯前特工谢尔盖·斯克里帕尔和女儿在英国“中毒”，令英俄两国关系骤紧。斯克里帕尔的朋友24日说，斯克里帕尔曾写信给俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，寻求特赦并获准回国。

不过，这一说法遭俄方断然否认。俄罗斯驻英国大使馆澄清，根本不存在所谓信件。

“后悔做了双面间谍”

斯克里帕尔的朋友弗拉基米尔·季莫什科夫接受英国广播公司采访时说，他和斯克里帕尔通过电话，了解到斯克里帕尔曾寻求普京特赦。

“他2012年给我打了电话，我们谈了大约半个小时。电话从伦敦打来，他说自己不是叛徒，”季莫什科夫说，“他说，他给（俄罗斯总统）弗拉基米尔·普京写了信，希望得到赦免并获准回国。他的母亲、兄弟和亲人都在那里。”

季莫什科夫自称是斯克里帕尔的同学。按他说法，斯克里帕尔后悔做了“双面间谍”，这“毁了他的生活”。

“大家都躲着他，同学们都认为他背叛了祖国。”季莫什科夫说。

斯克里帕尔现年66岁，1999年从俄罗斯情报总局退役，2006年由俄罗斯法庭判处监禁，罪名是向英国军情六处提供俄罗斯在欧洲国家特工人员名单。2010年，俄罗斯与美国交换落网谍报人员，斯克里帕尔获释并定居英国。

季莫什科夫说，他离开学校就和斯克里帕尔失去联系，但在获知斯克里帕尔因叛国罪入狱后，在社交网站上联系了他的女儿尤利娅。

本月4日，斯克里帕尔和尤利娅在英国城市索尔兹伯里街头昏迷，送医救治至今未能清醒。英国政府认定斯克里帕尔和女儿“中毒”，系由苏联研制的“诺维乔克”神经毒剂所致，俄罗斯“极有可能”应当为此承担责任。

俄罗斯否认涉案。斯克里帕尔是英国籍，尤利娅则是俄罗斯籍。俄方要求，有权了解案件的调查进展。

俄方称毫不知情

就季莫什科夫所说的寻求特赦信件，俄罗斯驻英国大使馆24日在社交网站推特上发文说：“不存在谢尔盖·斯克里帕尔写给弗拉基米尔·普京要求获准返回俄罗斯的信件。”

此前一天，俄罗斯驻英国大使亚历山大·雅科文科表示，俄方希望斯克里帕尔及其女儿早日康复。他还写信给到现场处置的英国警察尼克·贝利，希望后者安好。贝利出警后状况不佳，但神志清醒，经治疗出院。

俄罗斯驻英国大使馆多次质疑，案发现场不远处的波顿当国防科技实验室在“中毒”事件中有“嫌疑”，该实验室在研发“军用级别毒剂”。

国防科技实验室负责分析案件物证。实验室主管加里·艾肯黑德接受英国媒体采访时说，实验室有最高级别的安全控制，如果实验室不能严防危险品外流，早就被勒令关门。

俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫24日说，英方一再忽视俄罗斯协助合作、澄清事实的意愿，对俄提出严重指控却不提供明确证据。俄罗斯完全不清楚英国在欧盟内部说了什么，也不了解“中毒”事件的详细情况。

此前，俄罗斯要求获得“中毒”事件毒剂样本被英方拒绝。英国首相特雷莎·梅指认，“中毒”事件相当于“俄罗斯对英国非法使用武力”，因而驱逐23名俄方外交官；俄方随后“对等”驱逐了23名英方外交官。