陈志朋：人到中年的“觉醒”



晨报记者 徐 宁

提起陈志朋，大家的第一印象可能还是《还珠格格》里可爱呆萌的福尔泰，或是那个曾红极一时的偶像男团小虎队中的“小帅虎”。但后来，陈志朋渐渐陷入低谷，更因频繁模仿已故明星张国荣，被淹没在了“荣迷”的口水里。

之后，陈志朋因脸部烧伤做过植皮，也曾在上海开过亏到蚀本的天珠店。星途更是惨淡，眼睁睁看着吴奇隆和苏有朋翻身，他演戏依然做不成主角，演唱会VIP 门票被贱卖到一百元一张……不知何时开始，陈志朋选择靠“大尺度”来吸引眼球：头上住了座彩虹，衣服里藏了个游乐场……他曾在《吐槽大会》上自嘲，造型弄成这样，“是因为，没人需要我拍戏”。

日前，陈志朋发行了新专辑《千面》，并接受晨报记者专访，他否认自己在娱乐圈“走投无路”，之所以这样，则是因为人到中年的“觉醒”。

陈志朋47岁了——你也很难说，他到底是觉醒了“美”，还是觉醒了“博取关注度的途径”。

谈专辑

正常流露的我

新闻晨报：为了专辑尝试了很多夸张的造型，是出于什么考虑？

陈志朋：现在的娱乐圈更新频率太快，我不想让一张用心做出来的专辑被埋没，就和公司的团队还有音乐制作人一起讨论，怎样才能跳出来。所以这张专辑我选择了跳脱世俗，用音乐挖掘人的感情。专辑一共收录了八首歌，每一首都是一种曲风，代表了人不同的性格，有孤独、诱惑、勇敢、洒脱……用这八个不同面来展现出人的千面。我希望不管是80后、90后或是00后，都能被我的音乐所感染。

新闻晨报：你对颜色近乎偏执，并把它用到自己的头发上，这是一种什么表达？

陈志朋：其实在两年多前我就开始尝试不同的发色，在演唱会的时候，就会把当时的那种态度用不同的颜色来呈现。不仅在发色上，服装方面也都是我设计的，我不想让大家看见千篇一律的陈志朋。现在我几乎是去到一个城市演出，就会换一种发色，让大家认识不同的我。

新闻晨报：你的造型、你的MV 都是非常夸张的，挑战观众审美底线的，你是不是故意为之？

陈志朋：我觉得我没有必要去故意，就是个很正常流露的我。对我来说这是一个新的开始，新的一个跨度。MV中的舞蹈是我自己编的，也有一些舞蹈老师给予的想法。我是学芭蕾出身，男男女女跳舞的舞种就是很容易有肌肤接触。在流行音乐中这很正常，没什么不对。

新闻晨报：在这张专辑中有什么印象比较深刻的么？

陈志朋：这张专辑算是录得最快的一张，专辑中除了劲歌热舞，还有很舒缓的治愈情歌。这张专辑中也有我自己创作的部分，比如《缅怀》 这首歌就是我自己填的词，当时我和制作人商量希望在专辑中会有一首没有做作、没有商业，一切都是最原始东西的歌曲，我收到这首歌曲demo的时候是在一个陌生的城市，我就站在一个角落里一直听，当时画面感就特别浓厚，一周后制作人写出了完整曲发给我，那时正好天空下着雨，我站在人来人往的马路上淋着雨听完，用15分钟就在手机上完成了歌词，真实地记录“大雨当中的自己”。

谈中年

还是小孩的我

新闻晨报：很多人说你是被公司强迫出位的。

陈志朋：我觉得这些人真是太没脑子了。我会觉得太可惜了，大家不懂得去欣赏。我是在做事的人，不是白白在做一些态度，那些街拍，我身上穿的衣服，都是很贵的衣服，不是随便买来的，也不是借来的。这是我喜欢的衣服，我跟大家分享。你不喜欢看，那就闭嘴；你喜欢看，请你多看两眼，OK的。

新闻晨报：你47岁了，为什么在这个时候才觉醒？

陈志朋：时代在改变，大家都在成长，为什么不去接受新的东西。我还正年轻，因为我觉得我还是一个小孩子的心态，所以不要告诉我说，你47岁，这个不行，那个不行。

新闻晨报：但外界未必会认可你这种“放飞自我”。

陈志朋：我不杀人放火，不做错事，遵循父母的教条，克制自己的生活习惯，到现在我都不抽烟、不喝酒，婉拒一切应酬。我只是在于性格有点突破而已，但本质没变，你喜欢就喜欢，不喜欢对我也没损失，但请不要“乱写”！“乱说”！这里我真的要画一个大叹号！因为我看到有些留言都是一堆脏话，我真的想怼回去。我觉得大家没有去了解音乐的存在，我一直很努力在做音乐，很希望大家真的会去了解陈志朋最近到底在做些什么。

新闻晨报：那你这些造型究竟是想表达什么？

陈志朋：我觉得就是很自我的自己。没有什么不可以做的，难道男生就不应该美吗？我学过美工设计，对于美的东西特别敏感。我们家又是做美容美发的，所以对所有的美，在我的脑海里是一个很容易上手的事情。

新闻晨报：你觉得做这些事情开心么？

陈志朋：当然是很快乐的事情，我很自在，很开心。没有人能控制我要与不要，只有我自己要与不要。所有的流行元素都源于自我。

谈未来

继续精彩的我

新闻晨报：如果人生可以回头，你想什么时候重新开始或做出不一样的选择？

陈志朋：我觉得我的人生目前没有什么遗憾，所以不用再重新选择，一路走来都是按照我的想法在进行，不管是好的、坏的，都是人生必要的经历，不可能一直风平浪静，有波澜才会更精彩。

新闻晨报：你觉得家境富裕在你从艺条道路上是阻碍还是帮助？因为你没有那种穷则思变的狠劲，在你们这个年代，很多大红的艺人都是苦出身。

陈志朋：算是帮助吧，会让我没有什么顾虑地去追求自己喜欢的事情。人需要有梦想才会有动力，不光都是因为贫穷才会去奋斗，也有很多穷人是安于现状并没有想要去改变些什么，所以贫富和努力与否只能看个人了。

新闻晨报：从艺三十年了，有对这个行业厌倦么？

陈志朋：没有，我永远都把自己当新人。哪怕是去拍戏，没过，我都不好意思，都要道歉。我就是那种态度，每次上台唱歌，我也会紧张，会怕唱不好。我觉得激情是一直要燃烧出来的，而不是说倚老卖老，那就很难看。

新闻晨报：未来你在事业上会有什么样的规划呢？

陈志朋：我觉得顺其自然，不要给自己太多的界限、期待，很多的工作和机会会随着时间而到来，遇到了就好好做。就像我现在这个阶段，我会非常珍惜我所走的每一步。所以未来不管是做演员也好，或者是当歌手也好，我都会很快乐地活着。