神雕侠侣23年之后发生了什么

开句玩笑，不知道写什么话题的时候，金庸是一个好选择。它，永远是安全放心的，并且随着岁月的流逝，那么多剧一直在翻拍，那么多演员在扮演，不知不觉，在我看来金庸这个词的内涵已经快有四野八荒的容量。最近，95版《神雕侠侣》男女主演古天乐和李若彤在微博上曝光合照，李若彤感叹距离该剧23年，上次两人见面也是十几年前，现在合影却依然亲切。

当然，实际上我们看客心里是知道的，这里的亲切是小心翼翼地收拾了好多剧之外来自人生阅历的惊心动魄。譬如说李若彤本人，小龙女、王语嫣之后就似乎把白衣飘飘封锁在那个刀光剑影的江湖里，再也没有同等分量的角色祭出，还因为一段情感而陷入抑郁情绪，走出来也是沾染沧桑，据说她私人爱好摄影，还曾拿过国际大奖，应该是一个不错的释放渠道。至于过儿古天乐，越来越黑，越来越严肃，戏外绝大多数时间不苟言笑，紧绷的状态和情绪，打个比方，就好像请了N 个全真七子做了一个密不可分的剑阵把私人生活守住，我们看到的永远是他拍了一部又一部港片，有好有滥，反正一直在拍。说得夸张些，如果不是古天乐还这样撑着，我觉得港片才是名存实亡呢。他在，黑口黑面，我就知道警察还在抓贼，卧底还在煎熬，江湖分子还在打打杀杀。古天乐，是港片情怀所剩无几，最稳定的救命绳之一。

这是小龙女和杨过扮演者的23年履历，几句话也都能说完。我无意铺陈在1995年，是多么喜欢TVB的这个版本，它的歌，第一句唱起来就是一个拉长的“啊”，就像有人在绝情谷里呐喊。哪怕布景简陋得都看得出瀑布是布料做的，雕兄是人扮演的，都不要紧，因为简陋，只好把功夫放在儿女情长的细腻表现上了。好几个演员的状态、风格都与小说角色是天作之合。

最近，内地又翻拍了 《笑傲江湖》，没看，但不少公众号将其骂得狗血淋头，能够想象得出它是多么古怪。我觉得创作者的浮躁、急功近利要承担八九成的责任，但有一两成，我还是想宽厚地交给造化弄人。不得不说，TVB版《神雕侠侣》之后的23年，世人的感情生活包括一些形而上的价值观都经过了多少个潮流，就像武侠小说描绘的，任督二脉被打通过几次，每一次都像是醍醐灌顶，重出江湖。有一段时间，我们迷恋安妮宝贝，觉得女子得有海藻般的长发，粗布棉纱的裙摆才是好的，可现在不也嘲笑它的矫揉造作；有一段时间，我们的青春语境里时不时来点腥风血雨，逃亡了吗？撕扯了吗？痛苦了吗？没有，你虚度了？现在我们不也鄙视它的狗血造作。

即使是杨过和小龙女这样经典的恋爱模式，在一些为流量焦虑的自媒体看来，也能够解读出杨过是一个不负责任，擅长撩拨女性的大男孩，而小龙女看似心如枯井，实则步步为营。在金庸的宇宙里，对于赵敏、周芷若这样的主角，对于灭绝师太、梅超风这样的配角，评价体系也都是乾坤大挪移好几次。

23年，古天乐和李若彤变了，但一定要在合影中表现出不变，这是成年人的体面，是一种温柔的安抚，唯有温柔才让我们胆敢去改变。

钱德勒 媒体人