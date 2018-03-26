香港天后容祖儿与相恋五年的三线小歌手刘浩龙宣布分手，公开的原因是容祖儿要集中精力照顾母亲，实际的原因是因为五年恋情难敌女强男弱。

矛盾爆发于容祖儿一早就宣布要40岁嫁人，她今年38岁了，42岁的刘浩龙却不愿结婚，当然，也因为这五年，这对女强男弱的情侣相处得一直不怎么痛快。一直拼博在娱乐圈一线的容祖儿身家逾三亿，名下房产无数。刘浩龙出道至今则仍是普通艺人一个。生存尚且艰难，更何况要与女明星平起平座，生活中的诸多细节由此变得百般不宜，一不小心就被戳中自尊心。

很多母亲告诫自己的女儿不要太强，不要有太高学历，不要挣太多钱，不要坐太高职位……原因是什么呢？就是怕太强的女人没人要，但从没听说过，太强的男人没人要这件事。人类社会总是在鼓励人们更高更快更强，但惟有到了女性这里，更高更快更强变成了坏事，你必须比男人低一点慢一点弱一点，才能获得生存下去的权利——与其说，是因为男人都不喜欢太强的女人，不如说在社会默认的深层文化观里，女强男弱的生存方式是不受祝福的，男人一律变成了“吃软饭的”，且不论二人能否相处融洽，光是这种对于男性的鄙视就让男性举步维艰。

所以容祖儿和刘浩龙的困境基本上是新时代许多女孩和男孩遇到的困境，他们从小在旧式道德观里长大，默认的是男人比女人强，男主外女主内，而女人养男人，女主外男主内，则是被旧式道德观的价值不允许的，牝鸡司晨，大逆不道。但问题在于有旧道德的他们却活在了新时代，新时代，女人可以出来工作，女人很会赚钱，女人比男人能干，比比皆是，但却没有新的与此配合的道德观与现实兼容。

这个时候，两个人思想的开明，以及务实和与时俱进的智慧，再加上成熟的心智就成为弥补这种空缺的方式。比如当年的郑秀文与许志安，同样是别人眼里的女强男弱，但人家却相处得非常融洽。女方不是四十岁一定要嫁的恨嫁女，男人不是一定要比女人强的拧巴男，他们看重的是生活的合拍，与对岁月静好的渴盼。

爱情真的难敌女强男弱么？倒也不全是，爱情比较难敌的是不愿意成长，固执地活在旧道德里的人——新时代的风呼啸而过，而他们却仍然牢牢地守在一千多年前的铁笼子里，也真是一件很悲哀的事。

黄佟佟 人物记者