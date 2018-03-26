诗人罗伯特·弗罗斯特的墓志铭这样写：“我和这个世界有过情人般的争吵”，这句话也可以换个角度来理解，一个人要想跟这个世界产生情人般的关系，争吵是必要的手段，必经的途径，因为，争吵是人情绪的一部分，只有你好我好的关系，是不正常的，是假关系。

蒋方舟在《奇葩大会》里讲自己的“讨好型人格”，也是从争吵开始的。她说，她直到去年才发现了自己身上的“讨好型人格”。起因是，有个朋友问她，有没有跟任何人产生过真实的关系，就是可以和这个人争吵，把自己最不堪的一面暴露给对方。蒋方舟打量了一下自己，发现自己没有和任何人产生过真实的关系，因为她不会和别人产生任何的冲突。

她回顾自己的成长过程，举了好几个例子，认为自己过于注意别人的反应，迎合别人的期待，在很多时候没有原则和底线，别人侵犯了自己的原则和底线的时候，明明自己已经不愉快了，但却不会表达出来。她甚至产生了怀疑，怀疑自己以前的二十多年，是不是活得正确。

蒋方舟的一段话，让很多人产生共鸣，我所在的几个群都在讨论这段话。因为，她这样一个天之骄女，竟然也会有这样委曲求全、退而求其次的性格，这种对照，实在太鲜明了。

对于讨好型人格，我也感同身受。比如，我很少推稿约，哪怕那些题目是我不感兴趣的，或者性价比很低的，最典型的，就是书评的邀约。

一本书，如果要写书评，必须精读，看完需要三到五天，如果想对作者的了解再深入一点，还要把他的其他作品大致了解一下，这样一来，光是看书，一周就过去了，加上做笔记、找资料、动笔写作，一本书的书评，通常要用十天时间。而且书评写出来未必能获得作者的欢心，曾经有作者在我费劲写了书评之后，把我瞬间拉黑。但我一直不懂得怎么拒绝别人，只好为难自己，无数次，我一边在电话里跟编辑或作者本人欢快地说着“好的好的没问题”，一边只想扇自己。

当然这都是小事，我认识的人里，还有个女孩，也是非常严重的讨好型人格，结果遇到了骚扰，也不懂得拒绝，还生怕对方生气，最后遇到了更严重的侵犯。听她讲述了整个过程，不能不得出一个结论，对方其实已经吃定了她。

讨好型人格的成因，有各种原因，家庭教育，学校教育，时代因素等等。但我觉得还有一个非常关键的因素，就是人际关系的实操和磨练，有一些讨好型的人格，是因为在人际关系中缺乏样板，缺乏自信心，面临选择的时候就会选择比较容易的，就是为难自己。

但我也怀疑，有很多讨好型的人格，其实是一种讨好型人格焦虑。因为我们正处在一个矫正政治正确的时代，很多人都在收缩自己的善意，人们已经对讨好型人格产生了一种莫大的恐惧，不管自己是不是这种人格。所以很多人都愿意声称自己是这种情况，并且努力地改正，为自己的自私找到一个理由。

不管怎样，我们还是可以牢记蒋方舟的发言：“真正能够欣赏到你的人，永远欣赏的是你骄傲的样子，而不是你故作谦卑和故作讨喜的样子。”

一点一点，消除这种对讨好型人格的焦虑。

韩松落 作家