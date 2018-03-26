八十高龄念念不忘文化复兴-白先勇：年轻人怎能不读《红楼梦》

晨报记者 徐 颖

继余秀华、北岛等诗人之后，全季酒店携手“理想国”，在这个春天邀请到了著名作家白先勇，以及多位红学家和作家，一同品红楼听游园，探寻传统文化的美与情，在这场“全季·人文大赏——红楼梦与我们的‘文艺复兴’”的主题活动中，白先勇在解读《红楼梦》的同时，还携手以北大为首的北京十八所高校学生昆曲爱好者，共同演绎校园传承版《牡丹亭》。一场古典文化盛会，从一个侧面呈现了这个时代的“文艺复兴”。

念念不忘民族文化的复兴

白先勇的一生始终交织着“情”与“美”二字。如今八十高龄的他，念念不忘的还是民族文化的复兴，心中所挂念的无非就是一卷红楼，一曲惊梦。他说，自己一生中有两部古典著作对他影响最深，一个是《牡丹亭》，一个是《红楼梦》。

白先勇以“从牡丹亭、红楼梦到中华‘文艺复兴’”为题进行了演讲，细数了复兴昆曲、制作青春版《牡丹亭》“十年辛苦不寻常”的历程，畅谈“一个人的文艺复兴”的赤子情深。他坚信《红楼梦》与《牡丹亭》将成为当下文艺复兴的中流砥柱，是形成我国文化认同的坚定基石，感悟《红楼梦》作为一部超时代文学作品在中华“文艺复兴”中的重要地位。

白先勇认为，我们这个民族曾经有过那么辉煌的成就，每个人内心中有意识无意识地隐藏着一种痛处。“至少我在念书的时候就有这种希望在，有一天我们的文化也像欧洲那样来一个文艺复兴，使我们的古文化重新获得新的生命，让我们的汉唐、我们的宋朝那些最高成就以新的生命和面貌出现，让全世界重新欣赏我们的文化，了解我们的文化，对我们的文化有一种尊敬。这是我们的渴望，相信我们整个民族这两个世纪来都有这种渴望，希望有一天我们的文化也会像西方文化那样灿烂，那样辉煌。”

他说，“西方文化是从但丁的《神曲》，莎士比亚的戏剧开始的，那么我们的文艺复兴也可能从文学、戏剧、戏曲、小说、诗着手，我们也像欧洲文艺复兴一样，从我们的古文化里面去找灵感。然后再结合现代文明，让我们的古文明有一个新的生命。”

年轻人读红楼关键在引导

白先勇表示，自己的一个愿望就是希望所有华人世界里的学生，至少一生中看一次昆曲，看了昆曲之后，才能发现我们传统文化中最美的东西。而与此同时，他也希望大家在一生中一定要去阅读《红楼梦》。在他看来，《红楼梦》是“天下第一书”，也是中国最伟大的小说。《红楼梦》 被白先勇视为写作的百科全书。

面对现在越来越多年轻人不读《红楼梦》，并把它列为“死活读不下去”的书之一，白先勇一听急了，“这可不行，大学生不看《红楼梦》，这还了得？一定要看《红楼梦》，这是我们最了不起的文化成就。”

白先勇认为，年轻人读不下去，关键还是一个怎么引导的问题。如何引导这很要紧。“昆曲《牡丹亭》也是一样啊，开头年轻人都不看的，后来反响这么热烈，现在学生还自己来演，关键是如何引导。”白先勇说，《牡丹亭》与《红楼梦》都不是容易理解的东西，要有一种启发、解说以及引导。去年出版的《白先勇细读红楼梦》就是他在台大上课时的精华。“2014年，我在台大教《红楼梦》，没想到登记的学生有1000多个，因为没有那么大的教室，后来只选了400多个。我讲了一年半，每次一两个钟头，等于是一部导读。《红楼梦》是最伟大的小说，因为我自己写小说，所以我知道应该怎么去讲。”

对于一生中该读几次《红楼梦》，白先勇以自己为例，“我20多岁看一次，后来30至40岁，50至60岁，一直看到现在，也只是读懂了七八成。”白先勇说，这本书是天书，太多的玄机，太多的人生哲学，太多的人情世故，没有花时间去体验，根本没法读懂。“经过自己的人生经验，慢慢地才能读懂，所以要看好几次，每一次看，都有不同的领会。”

除了出书，白先勇透露，自己接下来还希望在教育方面进行更多的探索，那就是如何在中国的大学、中学里教《红楼梦》。他认为，“念过《红楼梦》，而且念通《红楼梦》的人，和完全没有念过《红楼梦》的人相比，对于中国人的哲学、中国人处世的道理的理解，会很不一样。”