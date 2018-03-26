60米巨幅长卷再现“海上丝路”

晨报记者徐颖报道 由上海书画院和上海龙现代艺术馆共同主办的“一带一路”之“海上丝路”巨幅长卷美术作品展览即日起至4月9日在上海龙现代艺术馆举行。展出画院“海上丝路”60米巨幅长卷。

这一长卷是上海书画院近几年大型美术主题工程的主要收获之一，也是书画院画家近些年来在主题创作上的探索及实践。去年上半年，上海书画院便开始策划进行“一带一路”之“海上丝路”的主题创作，组织画师到福建、广东实地写生考察，并开展了“一带一路”系列之“海上丝路”主题研讨，在创作前撰写相关文字材料收集整理大量图片，逐步形成图文底本。

长度60米、高度1.8米的长卷作品，画面采用的是中国传统的书画长卷形式，展览现场进行单幅合体通景展示，营造出强大的画面视觉效果。从汉唐宋元明清直至当下，从泉州、合浦直到马来半岛、暹罗湾、斯里兰卡、日本等，从传统的航海到当下的高铁、飞机等，移步换景，连绵不断，整个画面的基调平和舒缓，且有着明朗的自信与巨大的历史深度，呈现出沧桑感、厚重感以及时代的特征，最后汇成一组有着巨大视觉冲击力的长卷。