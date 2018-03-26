古稀之年何不从心所欲

七 郎



以时下的追星标准来衡量，我从来就算不上一个合格的球迷。因为虽然身为巴乔和意大利的终身粉，但从来不记恨里皮曾经无情地抛弃过巴乔。当然，我也更不会记得里皮的生日，直到那场0∶6的惨败轰然而至，让一头白发的银狐终于发出了对岁月的哀叹。

从任何角度而言，里皮都应该是国足历史上最大牌，恐怕也是最合适的主帅了。纵是如此，他依然在年近古稀之时要接受一场猝不及防的耻辱之战，一切都源于他趟了中国足球这滩浑水，即便睿智如里皮，在这滩浑水里也只能白头搔更短。

有人停球10米开外，有人助攻对手妙到颠毫，有人防守如闲庭信步……一场溃败又留给球迷无数吐槽的糟点。对于身经千锤百炼的中国球迷而言，从无力吐槽到吐着吐着也就习惯了，国足的天下并没有什么新鲜事。然而对于里皮而言，这些技术性的失误和非技术性的不作为，究竟是无心之错还是演技爆表，这或许才是他愤怒的原因。

其实，里皮并非失误在看错了某些球员——球员状态有起伏，战术的理解和执行有出入，这都无可厚非。但里皮可能忽视了重要的一点，这些人在为什么踢球？

执掌国足帅印，里皮拿着千万欧元的年薪，为此殚精竭虑是他的本份。但那些拿着英超级别工资的国脚们呢？国家队的比赛也许只是他们保持身价进而攫取更高身价的舞台，更何况这只是一场国际友谊赛而已，打个卡，然后挂机——即便比赛是“王者”的荣耀，其实也只是一个游戏而已。

为何而战？这的确是一个多余却又致命的问题。职业球员以足球为职业，当然要为生计考虑。而当一群英甲水平的球员却拿着英超级别的薪水，你非要和他们谈什么职业理想和国家荣誉，真不如和他们谈谈超跑的性能和限量版包包的款式。

挣得多并没有什么过错，而现行的体制和所谓的市场机制造就的这种集体“高薪低能”，这也并非个体球员的过错。因为每个人都享受着这种“高薪低能”的红利，在利益诱惑面前，既然文身都可以遮挡，又有什么不可以放弃呢？世界名帅里皮？国脚的身份？这些也只是一个计算身价时的变压器而已——如果眼前的苟且能够换来锦衣玉食、香车美眷，又有几个人在乎诗和远方呢？

更让里皮看不懂的是，一场溃败之后引发的舆论风潮最终演变成相互甩锅的较量。在球场上拿对方球门毫无办法的各大国脚和他们身后的团队们，不仅深谙声东击西、围魏救赵之道，什么借刀杀人、浑水摸鱼、捕风捉影的招术也使得出神入化--比谁更烂不仅是一场足球技术的甄别，更是一场阵营之间利益博弈的游戏。

谁敢说中国球员没有“战术”素养，我跟谁急。

再过一个月，里皮将迎来自己70岁的生日，而一个特殊的生日礼物也差点提前送给他——中国足协一度决定在中国杯之后在京召开国家队技战术打法交流会，百余人将齐聚北京，和里皮一起讨论国家队技战术打法。

说起技战术打法，从高丰文时代的两翼齐飞、徐根宝的一高一快、施拉普纳的德式豹子、霍顿的四后卫平行站位，米卢的无为而治、阿里·哈恩的伪荷兰，卡马乔伪拉丁，我身后的张大叔也完全可以和里皮讨论上三天三夜，保证不重样，一定做到百花齐放。

从用千万欧元的年薪打动里皮，让其冒着一世英名可能晚节不保的风险来执教国足，到百人智囊团的差点出炉，要和“银狐”谈谈战术。中国足球的胆魄和想象力依然保持了一贯的水准。好在，在自我矛盾的混乱里，足协可能也弱弱地自问了一句：在一个集意甲冠军、欧冠冠军、亚冠冠军和世界杯冠军于一身的战术大师面前，我们确定有能力、有必要、有资格讨论一下技战术的问题？

里皮如果还想继续他的这次晚年冒险之旅，他还会遇到很多看不懂的事。进了中国足球这片丛林，老狐狸也会遇到新问题。不过，子也曾经曰过：七十而从心所欲，不逾矩。对于即将满七十的里皮而言，古稀之年遇到国足这些“古稀”之事，也许这并不是什么坏事，至少这段旅程可以填补里皮对足球世界认知的某些空白，而他的成败去留也可以证明一个问题：中国足球的事儿，其实从来就算不上个球事儿。