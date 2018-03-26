F1中国大奖赛车迷沙龙成功举办

见习记者 吴文俊

3月25日，2018一级方程式喜力中国大奖赛一年一度的赛前预热活动——车迷沙龙再次如约而至，现场连续第二年通过“锐速好声音”活动总决选评选出了锐速主播，他将在今年赛事期间走进五星体育演播室，与F1名嘴搭档解说。另外，活动现场还发布了一款“极限单圈 等你挑战”的H5线上游戏，与广大车迷朋友共同为即将在4月13至15日到来的2018一级方程式喜力中国大奖赛造势。

今年即将是F1中国大奖赛举办以来的第15个年头。作为历届中国站的传统预热活动，今年的车迷沙龙为了回馈14年来伴随赛事一同成长、成熟的车迷，通过集结历年中国站的精华和亮点，别出心裁地策划了一系列的互动活动，让F1中国站的新老车迷都有机会近距离了解赛车运动的魅力和内涵。

在活动现场，一段来自F1世界冠军费尔南多·阿隆索的视频吸引了所有车迷的目光，这位迈凯伦现役车手是F1中国大奖赛自2004年首秀申城以来，唯一参加了全部14年中国站分站的赛事“老司机”。在视频中，他祝贺了F1中国站迎来第15个年头，并且表示今年也会来到上赛道参赛。

今年是车迷沙龙连续第二年举办“锐速好声音”活动的总决选，这项活动在去年吸引了数千车迷参与其中，在F1中国站15周年之际，这项活动再度回归。从前期网络投稿作品中脱颖而出的8位车迷选手来到现场，通过知识答题、辩论以及现场解说三个环节决出了本届“锐速好声音”的总冠军。

作为车迷沙龙的神秘重头戏，一款名为“极限单圈 等你挑战”的H5游戏也在活动现场宣布正式上线。这款游戏围绕F1中国站15周年的主题，以一种新颖的互动方式，带大家驶过F1中国站举办地上赛道的每一个弯角、直道，更以趣味答题的形式考验了车迷们对于F1运动的了解。答题完毕，每位玩家都能刷出属于自己的上赛道圈速，挑战汉密尔顿、莱科宁这些世界冠军不是梦。