中超前三轮U23新政观察-任务和战术如何兼得

晨报记者 金 昊 本版制图 张 继

本周末，中超联赛即将重燃战火。

近几年，无论国家队成绩如何，球迷们对于联赛的热衷程度始终都没有下降。即便是业内人士担忧的“外援新政”和“U23新政”，都没有影响到球迷们对于中超联赛的观赛热情。

但影响还是存在的，比如中超联赛的商业价值，比如非U23球员的“不公平待遇”，再比如“换人到底是为了战术布置还是完成任务”等话题的出现，都从各方面印证了这项政策在发挥自身功效的同时，仍然存在着一定的缺陷。

前三轮联赛，对于各家俱乐部来说，还只是一个适应期，各家也都相对找到了U23新政的应对之法。但这并不意味着各家都完全适应了新政。间歇期已经过去，考验，才刚刚开始。

射手王还是韦世豪

先来看看前三轮U23球员的表现。

出场人数方面，联赛第一轮，U23球员首发24人，替补25人； 联赛第二轮，U23球员首发20人，替补28人；联赛第三轮，U23球员首发20人，替补27人。出场时间方面，首轮首发U23球员平均出场时间为72.6分钟，次轮该数据升至74.9分钟，第三轮则下降为70.4分钟。从以上数据中不难看出，各队随着联赛的不断进行，也对新政有了更多的理解和调整。

具体到个人数据来看，三轮联赛过后，U23球员中的射手王依旧是韦世豪。其实上赛季，韦世豪就已经展现出了一定的能力，但他当时的表现，加上博阿斯对于前场攻击四人组的信任，使得他很难占据一个绝对主力的位置。

U23亚洲杯对于韦世豪来说是个转折点。韦世豪是那届比赛里中国队表现最好的球员，这是毋庸置疑的。而在“U23新政2.0”版本出台以后，像韦世豪这种能力的U23球员，自然是转会市场上的抢手货，而最终，已经拥有潜力新人巴顿的北京国安成为了韦世豪的下家。三轮联赛，两粒进球。相信即便没有新政，以韦世豪的能力，也足以占据一个首发位置。

韦世豪的老东家也不差，目前U23球员的助攻王陈彬彬就来自上港。除了陈彬彬以外，上赛季租借在河南建业时表现出色的胡靖航本赛季也回到了上港队中。可以说在U23球员的储备上，此前在青训领域下了很大力气的上港有底气。

但出场时间最多的U23球员却令人感到意外，来自天津泰达的高嘉润成为三轮联赛过后出场时间最多的U23球员，而这只是高嘉润的第一个中超赛季。到目前为止，共有68名U23球员在中超登场亮相，而这其中，像高嘉润一样初登联赛舞台的共有31人，占到了总人数的45%。

除了高嘉润，罗皓、黄紫昌、朱征宇、曹永竞等小将也都表现出了不俗的实力。对于这些小将来说，是好事。但对于同位置的“超龄”球员来说，就未必了。

换人换出新“烦恼”

为了完成“U23新政2.0版本”中外援出场人次与U23球员出场人次相等的规定，中超的教练们又开始了像上赛季一般的“斗法”。没办法，已经出了政策，总得想对策。而教练们的脑洞，也让我们大开眼界。

到目前为止，绝大多数教练都选择在开场阶段派上1到2名U23球员，下半场再换上剩下的1到2名U23球员。也有鲁能和苏宁这种开场阶段就派出3名U23球员的“勇士”。最令人惊讶的，还得是华夏幸福主帅佩莱格里尼的“U23换U23”。

联赛第二轮，华夏幸福客场面对贵州恒丰，首发阵容里，佩莱格里尼只安排了高准翼一名U23球员出场。第78分钟，U23球员徐天沅换下王秋明。可出人意料的是，第91分钟，另一名U23球员高华泽又将刚刚替补上场的徐天沅换了下来。华夏幸福似乎又回到了上赛季U23首发后几分钟就被换下的老路，只不过换了一种形式而已。而第三轮面对鲁能时，同样的剧情，又再次上演。

我们不能将这定义为佩莱格里尼的错误。作为华夏幸福的主帅，佩莱格里尼比我们更清楚队员的能力和状态。作为一支志在亚冠资格甚至是冠军的球队，保证球队能够在球场上发挥出最强战斗力，是佩莱格里尼的责任。他也不是没有使用U23球员，除了第三轮因为回避条款没有登场，高准翼一直都是雷打不动的首发，其实从上赛季开始他就已经是佩莱格里尼手下的绝对主力了。但只有一个“U23即战力”对于华夏幸福来说，或许真的不够。

当然，以上情况，目前仅仅发生在华夏幸福身上，这是他们自身的烦恼。还有令所有主帅都感到烦恼的问题，各家仍然没有想到更好的解决方法，这个问题其实从赛季开始前的超级杯时就已经显现。

超级杯比赛中，申花队的中后卫李建滨因伤离场，吴金贵不得不提前用掉一个换人名额，这也就意味着，首发阵容里只使用了一名U23的吴金贵必须将剩下的两个换人名额都留给U23球员，也就是说，不管吴金贵还有怎样的战术部署，他能使用的换人名额，只剩两名U23球员。

换人到底是为了完成任务还是完成战术？这会是困扰中超主帅们一个赛季的烦恼。当然，很有可能还不止一个赛季。