文/吴文俊 图/黄 欣



广厦vs山东

土、洋MVP正面交锋

作为常规赛冠军，浙江广厦险些被缺兵少将的深圳男篮完成黑八逆袭，可以说是本赛季CBA季后赛八强之间实力相近的最真实写照。不过，在近几个赛季以来首次突破首轮大关之后，浙江广厦必然想更进一步，从球队与深圳系列赛的状态来看，外线射手群的状态正在慢慢复苏，而在防守端的专注度也有了进一步的提升。

不过，广厦的内线阵容在四强中稍显逊色，这有可能是球队在未来系列赛上需要着重部署的关键。仅仅拥有胡金秋、苏若禹以及外援博洛西斯三个正统内线，虽然攻防都有不错表现，但深度却远远不及高大的山东男篮，广厦的内线发挥极有可能左右两队系列赛的结果。

相较对手苦战五场艰难晋级，山东男篮早早横扫了自己的系列赛对手江苏队，后者没有延续常规赛阶段的神奇表现，阵容深度不够的问题让他们难以抵抗丁彦雨航领衔的山东男篮。早早晋级的山东男篮在21日便再度集结，而彼时广厦刚在客场不敌深圳被对手拖入生死战，体能储备是山东男篮的优势，相反，能否及时调动出最佳的比赛状态也很重要。

本轮系列赛最受关注的一点无疑是常规赛两位MVP的直接对话。山东本土MVP丁彦雨航在上一个系列赛中，三场比赛场均可以得到27分4.3篮板4.7助攻的全面数据，场均命中4记三分球更是撑起了球队的外线火力，而且各项数据均较常规赛阶段有所提升，可谓状态火热。

广厦的外援MVP得主福特森出战四场，场均能轰出33分7.3篮板8.8助攻，不过在效率和控制失误的表现方面，较常规赛阶段有一定差距。当然，考虑到两队晋级的难易程度，数据上的表现仅能作为参考，直接对话的表现才能左右比赛的胜负。尽管两人未必会在系列赛中直接对位，但如何限制对手阵中的外线王牌仍然显得尤为重要。

两队的半决赛将于3月28日正式打响，首场较量将在浙江广厦的主场举行。

辽宁vs广东

老牌劲旅强强对话

辽宁男篮在与北京的系列赛中受到了强烈的阻击，引以为傲的末节之王在雅尼斯的团队篮球面前难有强势表现。虽然以3∶1的总比分晋级，但三场胜场辽宁的净胜分仅为8分，其中更是有一场比赛与对手鏖战双加时，凭借最后时刻在裁判漏判中获利赢下天王山之战。晋级之路坎坷之外，更让人担心的是球员状态。

大外援布兰登·巴斯场均仅能入账11.8分，有一役更是只拿下5分，这与他常规赛场均22.4分的表现相去甚远，好在系列赛最后一场，巴斯攻下22分状态有复苏迹象。另一个数据下降明显的是本土外线核心郭艾伦，由于在系列赛阶段身体不适的原因，他的场均得分较常规赛下降了3.2分。

广东男篮同样以3∶1的总比分淘汰了系列赛的对手新疆男篮，成功跻身季后赛四强，这也是广东男篮连续第16个赛季、队史第20次晋级CBA季后赛半决赛。在与新疆男篮的系列赛中，八冠王没有受到来自卫冕冠军太多的压力，四场比赛除了一场三分惜败以外，全部都是大比分获胜，晋级之路游刃有余。尤其是在换回了熟悉的小外援之后，斯隆与球队的无缝衔接，终于让广东队纠结了整个赛季的外援火力不足的问题得以解决。

两支联赛的传统强队在半决赛相遇无疑会擦出火花，除去球员状态的问题，两队在阵容配置和整体实力方面不相上下。常规赛阶段，辽宁完成了对广东男篮的主客场双杀，其中联赛最后一轮更是以一场27分的大胜结束了常规赛争夺，这无疑会让辽宁队在心理上占据一定优势。不过在攻坚克难的季后赛中，八冠王丰富的季后赛经验往往能在比赛中起到奇效。

双方半决赛将于3月29日正式打响，首场争夺将在辽宁男篮主场举行，值得一提的是，从半决赛开始，辽宁男篮的主场将从本溪迁回位于沈阳的辽宁体育馆。