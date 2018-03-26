文／图 晨报记者 陶 令 实习生 李 晴



踏青又叫春游,古时叫探春。清明小长假的三天里,把祭祖扫墓和郊游踏青相结合,既追思先人,又健康身心，一起去呼吸呼吸新鲜空气吧

扬州|下江南

扬州的美有着兼容并蓄的丰富体验和互动感。桃红柳绿、碧波荡漾，分明是江南的秀美，却因为这个城市特有的“三把刀”市井文化，变得真实生动起来了。

“早上皮包水，晚上水包皮”，老扬州特有的悠闲生活方式催生了天下闻名的扬州“三把刀”文化。厨刀、理发刀、修脚刀，如今不妨选择入住扬州香格里拉大酒店，尝尝“扬州三把刀”赋予的更地道的扬州体验。首当其冲的一定是扬州厨刀，这可是淮扬菜的代名词，因此不能错过酒店大厨的拿手绝活——“文思豆腐”、“大煮干丝”等等，这一道道淮阳名菜都是首选必点，齿颊留香之余也能体会到淮扬菜讲究的“精工细作，清鲜平和”。此次由酒店打包的“扬州三把刀”套餐，自然还包括了扬州传统修脚或刮面单人服务以及不虚此行的双人扬州传统早茶服务。为了体现扬州的水准，酒店特别请来了有经验的老师傅或技师，只为了呈现市井文化的地道精髓。

春日的江南一定得留出一整天的时间去扬州城里各个院子逛逛，个园的精致、卢氏老宅的幽静，更不能缺失瘦西湖的江南气质。身形秀美的湖水时常被一阵春风吹拂，岸边绿柳依依，也能收获点缀其间的桃花、杜鹃，体会到浓妆淡抹总相宜的美景。

市井的扬州有着一条必去的老街——东关街，从头逛到尾，街边摆着很多摊位，还原着旧时扬州的众多手艺场景，东关街上还隐匿着数栋名人故居，精致的园林、古朴的房间，步入其中就将喧嚣抛在了身后。一墙之隔体验“闹市静巷”的特别体验。

工兵：扬州早茶不同于粤菜的一盅两件，品种多元的包子让人吃得停不下来，还有千层油糕、文思豆腐、大煮干丝等等扬州名菜，这一顿早茶过后，怕是当天的午饭都可以省略了，因此更像是一顿早午饭。

苏州西山|走进自然

苏州西山素有“太湖山水、古吴文化、人文自然风光、田园野趣、美食度假、休闲娱乐观光”的特色，三天时间上岛爬山体验农家乐，享受田园风光的安逸。

苏州西山也被称为洞庭西山，是太湖中的第一大岛，也是我国淡水湖泊中最大的岛屿。岛上缥缈峰海拔336.6米，为太湖七十二峰之首。登高远眺，湖中群岛、峰峦坞谷、湖湾人家、近山远水，一一映入眼帘。清代诗人凌如焕称之为“水抱青山山抱花，花光深处有人家。

西山景区是太湖风景名胜区的精华，这里景色秀丽，我们一路走去，不仅能看到太湖第一峰——缥缈峰、千年古村落——明月湾、石公山、林屋洞等著名的景点，还有绿光休闲农场、牛仔乡村俱乐部等现代的休闲场所。人间四月天景区气候宜人、物产丰饶，是名副其实的“花果之乡”。去品尝品尝农家乐的美食，那枇杷、杨梅、板栗、桔子、太湖三白（银鱼、白虾、白鱼）令人不禁垂涎欲滴，可谓“月月有花，季季有果，一年十八熟，天天有鱼虾”。

清明时节去西山踏青，可以体验一下当地的农家乐活动。那是世外桃源的入口，访古探幽、阅读西山、让你更想在此停留。除了游玩风景名胜，更有许多各季水果的采摘、水产捕捞、果树认养管理等参与体验的活动等你投入，让人回味田园牧歌的悠悠余味，慢慢品味、体会现代农家生活的一份悠闲。在这清明时分，不仅仅从外部走进自然，更是从内心深处走向自然，去尽情享受这湖光山色、田园生活和乡村风情。

工兵：西山景点众多，分布较散，自驾尽管方便，但因为入岛交通全凭一座桥，所以还是建议搭乘岛上的公交线路，也可以基本涵盖各个景点。

仙居|人文之韵

传说这里是仙人居住的地方。天下独绝，处处仙乡。它具有非常深厚的人文底蕴和气息，造化钟神秀，很灵也很仙。

自古以来，仙居是历史文化悠久、人杰地灵的千年古城。当地文化积淀深厚，境内有距今7000多年的下汤文化遗址、国内八大奇文之一——蝌蚪文、中国历史文化名镇、华东第一龙型古街——皤滩古镇、宋大理学家朱熹曾送子求学的桐江书院、春秋古越文字等，文物古迹不胜枚举。它也是“一人得道，鸡犬升天”、“沧海桑田”、“逢人说项”等成语典故的发生地。

清明时节雨纷纷，神仙居景区清新的空气也润湿了来自度假的人心。听这神秘的名字，也让人心驰神往。神仙居以西罨幽谷为中心，形成峰、崖、溪、瀑景观，典型的流纹岩地貌，景观丰富而集中，奇峰环列，山崖陡峻，基岩落石处处成景，溪水与瀑布常年不断，幽深奇崛。有迎客山神、将军岩、睡美人、象鼻瀑、十一泄飞瀑等80余个景点，让人目不暇接，流连忘返。

清明踏青怎能少了一抹绿色？你可以去淡竹原始森林走走，它位于仙居县西南部，距县城45千米，是仙居国家级风景名胜区核心景区之一。景区内蕴藏着丰富的动植物资源和完整多样的生物圈，拥有2000多个生物种类，其中保存完好的原始沟谷常绿阔叶林在国内罕见，尚有南方红豆杉、香果树、杜仲、厚朴木、金刚大、八角莲、金钱豹、穿山甲等上百个国家保护野生动植物，享有“绿色基因库”和“天然药物宝库”之美誉。

在都市的喧闹和繁华中待了太久，去仙居找找隐逸的感觉，感受“仙人”居所的模样，感受内心的平和与超脱。

工兵：建议在神仙居爬山最好上下都坐缆车，如果要徒步一程推荐从南门索道上，北门步行下，否则时间上会比较紧张。